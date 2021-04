English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.4.2021 KLO 9.00

Enento Groupin toimitusjohtaja Jukka Ruuska jättää yhtiön

Enento Group Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruuska on ilmoittanut irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta. Yhtiön hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin välittömästi. Jukka Ruuska jatkaa tehtävässään hänen seuraajansa aloittamiseen asti, kuitenkin enintään 31.10.2021 saakka.

”Lähes kymmenen vuoden toimitusjohtajuuden jälkeen on aika henkilökohtaisesti uudistua ja suunnata uuteen. On ollut upea mahdollisuus olla mukana kehittämässä Asiakastiedosta nykyistä Enento Groupia yhdessä hienojen ja liiketoiminnan kehittämiseen sitoutuneiden enentolaisten kanssa. Olen ylpeä saavuttamistamme tuloksista, kiitos kaikille loistaville kollegoilleni. Asiakkaiden kohtaaminen on yksi parhaita osia tätä työtä, kiitokset myös asiakkaillemme mahdollisuudesta aitoon dialogiin”, sanoo Jukka Ruuska, Enento Groupin toimitusjohtaja.

”Kiitän Jukkaa upeasta työstä Enenton kehittämisessä. Hänen aikanaan konsernin liikevaihto on kasvanut yli 350 % ja Asiakastiedosta Enentoksi muuttunut konserni on kehittynyt Pohjoismaiden johtavaksi tietopalveluiden tarjoajaksi. Vuonna 2015 tapahtuneen pörssilistautumisen jälkeen yhtiön osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return) on noussut 166 prosenttiin ja annualisoitu tuotto 17,5 prosenttiin”, toteaa Patrick Lapveteläinen, Enento Groupin hallituksen puheenjohtaja.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Patrick Lapveteläinen

hallituksen puheenjohtaja

puh. 010 516 0007

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.