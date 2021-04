KBC Group Re a migré la gestion de sa réassurance sur la plateforme cloud Prima XL

KBC Group Re, société de réassurance basée au Luxembourg, filiale du groupe belge KBC, vient de migrer vers la version cloud de Prima XL afin d’optimiser toujours plus ses activités de réassurance acceptée et rétrocédée. Utilisatrice de Prima XL (anciennement WebXL) depuis 2004, KBC Group Re a choisi la nouvelle version Prima XL pour bénéficier des services associés au cloud, des mises à jour régulières et des gains de temps liés à sa nouvelle ergonomie et à sa navigation simplifiée. Cette migration vers le cloud s’inscrit dans un contexte de digitalisation croissante pour KBC Group Re et témoigne de la confiance que la société accorde à Prima Solutions depuis plus de 15 ans.

KBC Group Re est la filiale de KBC Assurances spécialisée dans la protection des entités bancaires et d’assurances du groupe. La société gère environ une centaine de contrats en acceptation et en rétrocession comprenant de nombreuses lignes d’activités de réassurance tels que les, RC Automobiles, RC générale, globale de banque, RC professionnelle, cyber, incendie, catastrophes naturelles …

« Nous sommes ravis d’avoir noué un véritable partenariat avec Prima Solutions au fil des ans. Nos relations avec les équipes Prima Solutions sont excellentes et nous savons que nous pouvons compter sur elles pour nous accompagner dans nos différents projets. La crise sanitaire a en effet renforcé et accéléré notre stratégie globale de transformation de l’entreprise », déclare Ivo Bauwens, directeur général de KBC Group Re.





Le cloud est également un enjeu stratégique pour Prima Solutions depuis 2018. « Le passage de KBC Group Re à la version cloud de notre plateforme de réassurance s’inscrit dans le plan de migration de l’ensemble de nos clients vers le cloud. Grâce à cette nouvelle version, nos clients bénéficient de manière simple et régulière des mises à jour et des améliorations continues que nous apportons en termes de fonctionnalités et de services cloud. Ils ont l’assurance de travailler sur une des versions les plus à jour de notre logiciel », déclare Julien Victor, directeur général de Prima Solutions. « Ce projet s’ajoute aux récents succès que nous avons rencontrés sur le marché de Londres et aux Etats-Unis. Tous ces succès montrent que notre plateforme cloud de gestion de la réassurance est mature et parfaitement adaptée aux assureurs et réassureurs de toutes tailles et pour toutes les branches d’activités. »