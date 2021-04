Le nouveau produit Maple Flow de Maplesoft constitue un outil mathématique flexible pour les projets d'ingénierie.

WATERLOO, Ontario, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft™ a annoncé Maple Flow, un nouvel outil mathématique qui permet aux ingénieurs de réfléchir, de développer et de documenter plus facilement leurs mathématiques et leurs analyses. Maple Flow offre un environnement virtuel de type tableau blanc qui met à jour les résultats en temps réel lorsque les utilisateurs affinent, repositionnent et développent leurs calculs. Outre la nouvelle version de Maple Flow, Maplesoft a également annoncé une nouvelle version du logiciel de mathématiques puissant et complet : Maple. Les deux produits donnent accès au premier moteur mathématique au monde, Maple Flow offrant une interface et un flux de travail spécifiquement adaptés aux ingénieurs d’études effectuant des calculs et des calculs rapides de type «scratchpad», tandis que Maple est un outil plus général qui prend en charge l'analyse mathématique avancée et le travail de développement d'algorithmes effectués par les ingénieurs de recherche.



En offrant un environnement flexible de type tableau blanc, Maple Flow permet aux ingénieurs d’études d'esquisser et de formaliser facilement des idées techniques, en révisant et en réorganisant le contenu par simple glisser-déposer. Les utilisateurs peuvent ajouter des mathématiques, du texte et des images à un document intéractif, et Maple Flow met automatiquement à jour tous les calculs mathématiques. L'environnement Maple Flow prend en charge les calculs de conception qui sont au cœur de pratiquement tous les projets d'ingénierie, tels que l'analyse des circuits, les analyses de charge, dimensionnement de chaussées, et la combustion.

«Trop souvent, les ingénieurs évitent les outils mathématiques dans les premières étapes de leurs projets parce qu'ils ont besoin de plus de liberté pour faire du brainstorming et des révisions», explique Samir Khan, chef de produit chez Maplesoft. «Ces ingénieurs commencent souvent à travailler en utilisant des tableaux blancs ou du papier, et doivent finalement recréer leur travail dans un outil mathématique. Avec Maple Flow, les ingénieurs d’études peuvent commencer à travailler dans un environnement qui offre la même flexibilité que leurs tableaux blancs, ainsi que toute la puissance et les capacités de documentation qu'ils sont en droit d'attendre d'un outil de mathématiques et d'analyse de Maplesoft.»

En plus de Maple Flow, Maplesoft a également publié une nouvelle version de Maple, l'outil d'analyse avancée et de développement d'algorithmes destiné aux ingénieurs de recherche. Maple est utilisé dans le monde entier pour une grande variété de projets avancés, tels que les systèmes d'alimentation électrique, le traitement du signal et le génie civil et structurel. La dernière version, Maple 2021, offre une série d'améliorations sur l'ensemble du produit, allant de petits changements de productivité à de nouveaux domaines mathématiques. Les améliorations comprennent un moteur mathématique plus puissant, capable de résoudre encore plus de problèmes, un flux de travail rationalisé et des outils étendus pour le traitement du signal, les analyses de données thermophysiques et la physique.

