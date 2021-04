Loos, France, siège d'Isovital, 21 avril 2021 - Radiopharma Logistics Group (RLG) ; Nos trois sociétés certifiées à nouveau !

English French

Depuis février 2021, ISOVITAL et ISOLIFE pour « l’organisation de transport de matières radioactives et dangereuses » et ISOTOPES SERVICES INTERNATIONAL pour « la distribution nationale et internationale de produits pharmaceutiques, biologiques et de radiopharmaceutiques », ont obtenu le renouvellement de leurs certifications ISO et AFNOR.

Les membres du COMEX du RLG ont déclaré : « Nous sommes fiers de ces certifications et adressons nos remerciements les plus chaleureux à nos équipes et à nos partenaires pour leurs efforts et leur volonté d’amélioration continue des services apportés à nos clients. Nos activités représentent plus que des activités logistiques sensibles et nous devons à nos clients et aux 11,5 millions de patients qu’ils servent chaque année les meilleures performances et taux de service. Les sociétés du RLG ont à nouveau réalisé des dizaines de milliers de transports multimodaux l’an passé et malgré un contexte inédit, notre taux de service fut supérieur à 99,29% en 2020. Notre objectif est de l’améliorer encore en 2021.

A propos :

Le Radiopharma Logistics Group (RLG) est constitué des sociétés Isovital, Isolife et Isotopes Services International (ISI). Les entreprises du groupe RLG sont spécialisées dans le transport de Radiopharmaceutiques et de produits sensibles pour des entreprises d’envergure nationale et mondiale. Depuis leurs créations en 2005 et 2007, Isovital et Isolife ont connu des évolutions constantes et remarquées. Fin 2017, le RLG s’est agrandi avec l’acquisition d’Isotopes Services International, en Belgique (ISI). En 2020, plus de 11,5 millions de patients ont reçu leurs soins grâce aux actions des sociétés du RLG.

