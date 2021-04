French English

HealthTech Award : Pixium Vision récompensé pour son Système Prima au MedTech Forum

Paris, le 21 avril 2021 – 18.00 CET– Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, a reçu le prix HealthTech Award 2020 dans la catégorie Meilleur produit/meilleure solution pour son Système Prima de vision bionique.

Ce prix, présenté au MedTech Forum 2021, récompense les innovations technologiques les plus prometteuses dans le secteur de la santé en Europe. Cet évènement est organisé par le Projet NOBEL et décerné à l’occasion du MedTech Forum.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir reçu ce prix HealthTech Award 2020 pour nos travaux très novateurs sur le Système Prima, » déclare Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision. « Le Système Prima l’a montré, il a le potentiel d’améliorer considérablement la qualité de vie des patients atteints de DMLA sèche et ce prix reconnaît sa capacité à améliorer la vision. Je voudrais remercier toute l’équipe Pixium Vision, ainsi que nos collaborateurs, pour leur travail assidu dans le développement du Système Prima. Cet engagement nous a permis d’avancer dans les essais cliniques, afin de rendre ce traitement accessible rapidement aux patients qui en ont désespérément besoin. »

Le Système Prima est un substitut photovoltaïque des photorécepteurs qui permet une utilisation simultanée de la vision centrale prosthétique et de la vision périphérique naturelle pour les personnes souffrant de la forme sèche de la dégénération maculaire liée à l’âge (DMLA sèche) ; il est actuellement testé dans le cadre de l’étude pivot PRIMAvera. Cette étude, lancée au quatrième trimestre 2020, a pour objectif de confirmer la sécurité et les avantages du Système Prima et constitue la dernière étape clinique avant la demande d’autorisation de mise sur le marché européen.

Les données positives générées par une étude de faisabilité française montrent la capacité du Système Prima à améliorer l’acuité visuelle des patients atteints de DMLA sèche. Cette étude a également démontré que les patients pouvaient utiliser simultanément la vision centrale prosthétique générée par le Système Prima et la vision périphérique naturelle qu’il leur reste, ce qui représente un grand pas en avant dans le traitement de la DMLA sèche.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la Dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que : l'Université de Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University hospital de Bonn, et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr

Suivi sur @PixiumVision ; www.facebook.com/pixiumvision

www.linkedin.com/company/pixium-vision

Contacts