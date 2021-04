WSP acquiert b+p, renforçant ainsi son expertise en conseil stratégique et sa présence en Suisse

English French

MONTRÉAL, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer l’acquisition de b+p baurealisation (« b+p »), une firme d’ingénierie et de conseil comptant 100 employés. Basée à Zurich, en Suisse, et disposant de bureaux supplémentaires ailleurs au pays, b+p offre principalement des services de gestion de projet et de construction – ainsi que de gestion des coûts – à des clients des secteurs public et privé. L’acquisition de b+p a été financée au moyen de la trésorerie et des facilités de crédit disponibles de WSP.



« Cette acquisition vient appuyer les objectifs de notre Plan stratégique mondial 2019–2021 visant à étendre notre offre de services dans des domaines de conseil stratégiques, en plus d’accroître notre empreinte dans les zones géographiques où nous pouvons continuer à croître de manière ciblée », a commenté Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous sommes impatients d’accueillir nos nouveaux collègues au sein de WSP ».

« Nous avons collaboré avec b+p sur de nombreux appels d’offres et projets couronnés de succès au fil des ans. Nous sommes convaincus que la complémentarité de nos offres et de nos compétences dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie permettra à nos 150 employés en Suisse de mieux servir nos clients, tout en nous positionnant favorablement pour accéder à une base de clients plus vaste grâce à une empreinte nationale élargie », a ajouté Magnus Meyer, Directeur général, Pays nordiques et Europe continentale.



Commentant la transaction, les copropriétaires de b+p, Peter Zwick et Marco Bertolini, ont déclaré ce qui suit : « Devenir membre de WSP est une excellente nouvelle pour b+p et notre personnel. Nous sommes fiers de rejoindre une équipe dont les valeurs, l’engagement envers l’expertise technique et les relations solides avec les clients sont en phase avec les nôtres. Ensemble, nous disposerons d’une offre réellement puissante, conférant des opportunités supplémentaires aux employés et aux clients, tant au niveau local qu’international. »

À PROPOS DE WSP

Exploitant quatre emplacements en Suisse, nous jouissons d’une expertise reconnue dans la gestion de projets et de la construction qui nous permet d’offrir toute une gamme de services d’ingénierie et de conseil aux constructeurs privés et publics, ainsi qu’aux architectes. Depuis 25 ans, nous conseillons nos clients des secteurs du bâtiment et de l’industrie sur la façon d’atteindre leurs objectifs de manière durable. Pour plus de renseignements, visitez https://www.bp-baurealisation.ch.



L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts mondiaux regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec des gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. Pour plus de renseignements sur WSP, visitez www.wsp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements sur WSP contenus dans le présent document peuvent constituer des énoncés prospectifs, selon les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d’avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se matérialiseront. L’ensemble des énoncés prospectifs de WSP sont expressément visés par le présent avertissement. La version complète de l’avertissement concernant les hypothèses et facteurs de risque pertinents relatifs aux énoncés prospectifs qui, dans l’éventualité où ils se réaliseraient, pourraient entrainer des résultats sensiblement différents pour l’entreprise par rapport à ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, se trouve dans le Rapport de gestion de l’année se terminant le 31 décembre 2020 sur le site du Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) à l’adresse www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits en date du présent document et WSP n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision d’énoncés prospectifs, quels qu’ils soient, que ce soit en raison de nouveaux renseignements disponibles, d’événements à venir ou autres, à moins d’y être expressément tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Tél. : 438 843-7317