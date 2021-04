Gravure des noms des victimes tuées par la conduite avec capacités affaiblies sur le monument commémoratif du Nouveau-Brunswick

English French

OAKVILLE, Ontario, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et des sections et leaders communautaires du Nouveau-Brunswick se préparent à graver de nouveaux noms sur le monument commémoratif du Nouveau-Brunswick en vue d’une triste cérémonie annuelle qui se tiendra en hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies.



Ce monument situé au Fairhaven Memorial Garden, à Moncton, honore la mémoire des victimes innocentes tuées dans des collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. À l’heure actuelle, les noms de 58 Néo-Brunswickois sont gravés sur le monument.



MADD Canada travaille avec les familles des victimes pour veiller à ce que leurs noms soient ajoutés au monument. Si vous souhaitez faire graver le nom d’un être cher tué dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies sur ce monument, nous vous prions de communiquer avec Gloria Appleby, responsable des services aux victimes de la région de l’Atlantique (1-866-381-8310 ou gappleby@madd.ca), d’ici le 30 juin 2021.



« Le monument commémoratif rend un hommage à la fois touchant et éloquent aux victimes, tout en offrant aux familles et aux amis un lieu paisible et sécuritaire où honorer la mémoire de leurs êtres chers », a expliqué Mme Appleby.



Une cérémonie en hommage aux nouvelles victimes dont le nom a été ajouté au monument ainsi qu’à toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies aura lieu le dimanche 12 septembre 2021.

MADD Canada se voue à rendre hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies, à reconnaître les pertes des familles et des amis, de même qu’à sensibiliser le public aux conséquences catastrophiques de ce crime entièrement évitable. Si vous ou une de vos connaissances êtes une victime de la conduite avec capacités affaiblies, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Appleby ou à consulter notre site Web (madd.ca) pour en savoir davantage au sujet des services aux victimes offerts par MADD Canada.