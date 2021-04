Anaqua lance Business Innovation Suite pour aider les entreprises à accroitre leur capacité d’innovation

English French

BOSTON, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, leader dans le domaine des solutions de gestion PI, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa suite logicielle Business Innovation SuiteTM visant à soutenir les inventeurs et donner les moyens aux entreprises d’améliorer et accroitre leurs compétences et processus en matière d’innovation. Cette suite logicielle sera disponible de manière indépendante ou intégrée au sein d’AQX®, le logiciel de gestion PI d’Anaqua. Cet outil servira tous les départements, surtout ceux de la recherche et développement, de la gestion de produits et de la propriété intellectuelle en favorisant l'innovation inter fonctionnelle en accord avec les technologies et la stratégie de l'entreprise.



« Un grand nombre d’études portent sur les processus d’innovation, efficaces comme inefficaces. » a déclaré Vincent Brault, Senior Vice-Président, produits & innovation chez Anaqua. Il a ajouté « Une collaboration insuffisante et le manque de rigueur dans l'évaluation des idées sont deux obstacles fréquemment cités comme entravant la réussite. En lançant Business Innovation Suite, nous nous penchons sur cette déconnexion et donnons aux organisations une solution qui améliorera la collaboration, permettra une évaluation meilleure et plus rapide des idées, et aidera à orienter l'innovation afin d’atteindre leurs objectifs commerciaux. »

Grâce à Business Innovation Suite, les organisations peuvent afficher et communiquer les défis actuels, les centres d'intérêt et les objectifs afin d'aligner de manière proactive l'innovation sur la vision stratégique de l'entreprise. La plateforme aide également les entreprises à commercialiser leurs produits plus rapidement grâce à des fonctionnalités qui permettent d'améliorer la collaboration et les processus de prise de décision afin de faire avancer les meilleures propositions. Les fonctionnalités comprennent un portail personnalisé et facile à utiliser pour aider à capturer et soumettre des idées, des espaces de travail pour l'idéation et la collaboration, ainsi qu'un processus d'examen et des évaluations configurables pour une prise de décision efficace.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de solutions intégrées et de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), leader du secteur. Elle compte parmi ses clients plus de 50 % des 20 premiers déposants de brevets américains, des 20 premières marques mondiales et d'un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et ambitieux. Le siège social de la société est situé à Boston et elle possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. La plateforme de gestion de propriété intellectuelle d'Anaqua est utilisée par plus d'un million de cadres, d'agents, de juristes, d'administrateurs et d'innovateurs du monde entier. Sa suite de solutions associe flux de travail des meilleures pratiques et analyse des données et les services techniques afin de créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, permettre la prise de décision et rationaliser les opérations de propriété intellectuelle. Pour de plus amples informations, consultez anaqua.com.