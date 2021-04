Intema signe une entente pour acquérir TheSMACK.gg, une société de produits et de mode de vie Esport

English French

MONTRÉAL, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) a signé une lettre d'entente le 20 avril 2021 pour acquérir toutes les actions de TheSMACK.gg en échange de 35 000 $ en espèces. TheSMACK.gg est une entreprise de produits et de mode de vie Esport mondialement reconnue, au service d'une communauté de joueurs et de marques commerciales en pleine expansion.

Plus précisément, TheSmack.gg est un fournisseur B2B et B2C de produits et services liés au Esport qui permet aux marques de détail et aux particuliers de participer à des opportunités publicitaires endémiques et non endémiques. La gamme de services de détail de TheSmack.gg comprend la valorisation de la marque des produits, la publicité numérique et la conception de campagnes de marketing. Ayant accès à un large éventail d'actifs, la société se spécialise dans l'augmentation de l'engagement et de la valeur de la marque au sein de niches démographiques liées au jeu.



« Au début de 2021, nous nous sommes engagés à construire notre portefeuille d'actifs dans les domaines du Esport et du iGaming, et cette nouvelle acquisition nous rapproche de notre objectif de devenir l'une des plus importantes entreprises de l’industrie, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « La publicité continuera d'être le plus grand générateur de revenus dans le domaine du Esport, et TheSmack.gg nous offre une autre possibilité d'accroître notre part de marché dans ce secteur. Cette acquisition nous permet également de disposer de ressources publicitaires stratégiques pour nos actifs existants, tels que HypeX.gg - The Social Gaming Platform, et Advertiise. »



« Nous sommes extrêmement ravis de cette transaction et de ses implications pour l'acquisition d'utilisateurs et la croissance de la marque pour Intema, HypeX.gg et Advertiise. Dans le secteur du Esport, la création d'un engagement autour de communautés de niche est essentielle pour stimuler la participation et une UX positive. Cette transaction renforce la position d'Intema dans le domaine du Esport et du iGaming, et les services complémentaires de TheSMACK.gg s'avéreront inestimables, » a déclaré Evan Ryer, chef de la direction de HypeX.gg.



De plus, Intema est heureuse d'annoncer qu'elle a lancé une campagne de marketing par l'intermédiaire d'Agora Internet Relations Corp. (« Agora ») afin d'accroître la visibilité et la notoriété de la Société sur les principales plateformes en ligne, tout en facilitant une meilleure compréhension du développement d'Intema et de ses opportunités de marché dans le domaine du Esport et du iGaming. La campagne de marketing d'Agora se déroulera sur une période de 12 mois à un coût annuel de 100 000 $ plus la TVH, payé entièrement en actions ordinaires (chacune une « Action ») d'Intema, avec un montant initial de 20 000 $ qui sera émis au prix de clôture de l'Action après les 30 premiers jours et ensuite en quatre tranches égales au cours du terme. L'émission de toutes les Actions liées à l'entente de la campagne de marketing sera sujette à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour à partir de la date d'émission.



Ces transactions ont été négociées sans lien de dépendance et sont sujettes à la signature d'une entente définitive (concernant TheSMACK.gg) et à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.



À propos d’Intema

Notre objectif en tant que société émergente du Esport et du iGaming est de transmettre l'excitation des paris Esport dans le monde entier par le biais de plateformes en ligne entièrement sous licence, sûres et sécurisées. Le Esport est un événement de jeux vidéo compétitif organisé qui est suivi comme un événement pour spectateurs. Le Esport est le sous-secteur de l'espace du divertissement numérique qui connaît la croissance la plus rapide, et COVID-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance. HypeX.gg est la première « plateforme de jeu social » de son genre. Elle rassemble les nombreuses facettes du monde du Esport sous une seule plateforme centralisée. Nous habilitons les joueurs en leur fournissant des récompenses en espèces, de l'influence, du prestige et une communauté engageante avec laquelle interagir. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à intema.ca .



À propos de HypeX.gg

Du côté des activités de détail, HypeX.gg est une plateforme sociale et de tournois d'Esport. Du côté commercial, HypeX est une plateforme publicitaire de nouvelle génération spécialisée dans les opportunités publicitaires endémiques et non endémiques. HypeX a regroupé la demande du Esport en trois grandes catégories de personnes : athlètes, membres du public et créateurs de contenu. En concevant des fonctionnalités et des incitatifs pour attirer ces trois catégories, HypeX crée des opportunités publicitaires homogènes pour les marques de détail, les organisations et les entreprises. Dans le cadre de ces engagements, HypeX est en mesure de susciter des comportements spécifiques des consommateurs au nom de la marque, offrant un retour sur investissement nettement plus important sur leur budget publicitaire. En plus de compter 50 000 utilisateurs, HypeX a organisé des tournois et établi des partenariats avec plus de 20 marques et organisations différentes à l'échelle internationale. hypex.gg



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.