Les bienfaits du yoga des yeux pour réduire une variété de tensions

MONT TREMBLANT, Québec, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La technologie a été d’un grand secours pendant la COVID-19. Elle nous a permis de rester connectés et de nous divertir. Par contre, l’inconvénient de la technologie est le temps passé devant l’écran et la position assise. La fatigue des yeux et les tensions au niveau du cou sont désormais deux préoccupations réelles.



Un récent sondage réalisé par le College of Optometrists du Royaume-Uni a révélé qu’un adulte sur cinq croit que sa vue s’est détériorée au cours de l’année écoulée, dont un sur trois estime que le temps passé devant un écran est responsable de cette détérioration. Parallèlement, les symptômes associés à la fatigue oculaire, notamment les maux de tête, la perte de concentration oculaire, les yeux secs et irrités et les douleurs au niveau du cou et des épaules, ont augmenté depuis le début de la pandémie.

Lorsque l’on est assis à un bureau ou que l’on a les yeux fixés à un écran pendant de longues heures, l’amplitude des mouvements oculaires est limitée, ce qui restreint les informations que reçoivent les muscles de nos yeux. Cette amplitude limitée entraîne des tensions musculaires dans le cou, les épaules et le dos, ce qui contribue à la longue à un mauvais équilibre.

« Nos abonnés en ligne qui pratiquent le yoga des yeux font état d’une réduction de la fatigue oculaire et d’une amélioration de leur posture, leur attention et leur équilibre, explique Melisande Turpin, propriétaire de Karma Shala et professeure de yoga. Par ailleurs, ces exercices procurent un sentiment de calme ainsi qu’une diminution des tensions au niveau du cou, du dos et des épaules. »

Le yoga des yeux peut sembler être une nouvelle tendance en matière de mieux-être, mais il est en fait aussi ancien que la philosophie du yoga elle-même. Les scientifiques modernes n’ont commencé que récemment à étudier les résultats positifs des exercices oculaires, notamment une meilleure concentration et un sentiment accru d’apaisement. Le yoga des yeux peut se faire sur votre divan ou votre tapis de yoga.

Karma Shala Online offre des leçons sur les diverses techniques de yoga des yeux, comme le regard vers le haut, la concentration, l’alternance de vision de près et de loin et la pratique des paumes. « Nous avons l’intention d’élargir notre offre dans ce domaine, car les bienfaits sont tout à fait remarquables, et nos abonnés en ligne nous demandent davantage de programmes qui contribuent à réduire les tensions des yeux et du cou. »

Karma Shala Yoga Inc, https://www.karmashala.ca/ est un studio de yoga assorti d’un volet de yoga en ligne, établi à Mont-Tremblant, au Québec. Le studio a été fondé en 2015 et, depuis, est reconnu comme l’un des grands studios de la province, accueillant chaque année des milliers de clients canadiens et internationaux. Le studio a lancé son volet de yoga en ligne, Karma Shala Online, en septembre 2020, https://online.karmashala.ca/.

