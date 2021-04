Bombardier étend son réseau mondial d’escales de maintenance en ligne avec une dixième située à Genève, en Suisse

English French

La nouvelle escale de maintenance en ligne de Bombardier à Genève, dixième à ouvrir dans le monde, renforce les capacités de service en Europe





Cette escale est le plus récent ajout au réseau de service à la clientèle en pleine expansion de Bombardier, une croissance de 50 % de sa superficie est en cours





Située sur un important aéroport-pivot, cette escale est prête à répondre aux besoins de maintenance des avions d’affaires Challenger et Global de Bombardier dont le nombre augmente

MONTRÉAL, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle escale de maintenance en ligne située à l’aéroport de Genève. Ce plus récent ajout vient renforcer les services de maintenance complets fournis par le réseau de services et de soutien en rapide croissance de Bombardier en Europe et dans le monde.

Située au Geneva Airpark, la nouvelle escale de maintenance en ligne de Bombardier offre aux clients des services de maintenance en ligne assurés par des techniciens certifiés et hautement compétents pour entretenir les avions d’affaires Challenger 300, Challenger 350, Challenger 604, Challenger 605, Challenger 650 et Challenger 850 ainsi que tous les avions d’affaires de la série Global, y compris l’avion phare Global 7500 de Bombardier.

« Cet ajout s’inscrit dans notre mission globale d’améliorer le soutien d’équipementier d’origine que nous offrons aux exploitants en Europe, et nous sommes enchantés de proposer à nos clients des solutions clé en main pour leurs avions et leurs membres d’équipage,» a indiqué Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien et Stratégie de l’entreprise chez Bombardier. « Conformément à notre engagement d’offrir à nos clients une expérience client exceptionnelle, nous sommes ravis de pouvoir leur offrir plus de soutien en Europe. »

La nouvelle escale de maintenance en ligne de Genève donne accès aux clients à 10 000 m² (plus de 107 000 pi²) d’espace de hangar, et elle est située de façon idéale à côté du terminal d’aviation d’affaires C3 et ses agents de manutention. Le personnel du Geneva Airpark offre également des services de premier ordre comme le stationnement des avions en hangar dans un endroit propre, à température contrôlée, le contrôle de la pression des pneus, le plein des réservoirs d’oxygène, la vidange des réservoirs de carburant et le nettoyage de l’intérieur des avions, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

L’ouverture de cette nouvelle escale de maintenance en ligne fait suite à l’annonce par Bombardier d’une série d’améliorations apportées à son réseau mondial de service à la clientèle. Ces améliorations comprennent l’expansion du réseau des centres de service à Berlin, à Miami, à Londres-Biggin Hill et à Singapour ainsi que la construction d’un nouveau centre de service à Melbourne, en Australie, qui vient tout récemment d’être annoncée. De plus, de nouvelles escales de maintenance en ligne sont offertes aux clients dans des endroits stratégiques aux États-Unis et en Europe, tandis que de nouveaux produits et services sont constamment développés et mis en marché, dont le programme Smart Link Plus d’avions connectés.

Septième escale de maintenance en ligne en Europe et dixième dans le monde, ce nouvel établissement, situé à Genève, vient s’ajouter au réseau primé de Bombardier de neuf centres de service et de 30 unités d’intervention mobiles de réponse à la clientèle dans le monde, tous équipés pour assurer des services de soutien aux avions d’affaires Learjet, Challenger et Global de Bombardier. Bombardier a commencé en 2017 à élargir rapidement sa présence mondiale de service dans le monde et elle s’apprête maintenant à accroître de 50 % sa superficie d’infrastructures de service et de soutien.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Consultez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie.

Suivez @Bombardier sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier.

Pour recevoir nos communiqués de presse, consultez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier, Challenger, Challenger 300, Challenger 350, Challenger 604, Challenger 605, Challenger 650, Challenger 850, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Matthew Nicholls

Bombardier

+1 514-243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com