Yhtiötiedote 21.4.2021 kello 17:30

Vincit Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksi



Vincit Oyj on varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 päätöksen perusteella tänään luovuttanut 4 060 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta Vincit Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkioita.

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2021 päätti, että hallituksen vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavilla Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana.

Yhtiön hallussa on omia osakkeita 131 195 kappaletta 21.4.2021 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

