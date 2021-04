La nouvelle politique de transition aux biosimilaires annoncée par le Nouveau-Brunswick améliorera l’accès des patients à des médicaments sûrs et efficaces

English French

Le Nouveau-Brunswick rejoint la Colombie-Britannique et l’Alberta pour mettre en œuvre une politique de transition qui modifie la couverture de certains médicaments biologiques.



Les patients qui passent des produits biologiques de référence à des équivalents biosimilaires continueront de recevoir un traitement sûr et efficace, tout en générant des économies annuelles qui s’élèveront à des millions de dollars.

Sandoz Canada s’engage à soutenir les patients, leurs professionnels de la santé et le gouvernement du Nouveau-Brunswick à l’aide de médicaments biosimilaires de haute qualité et des programmes éprouvés de soutien complet aux patients.



BOUCHERVILLE, Québec, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada, un chef de file dans le domaine des produits pharmaceutiques génériques et des biosimilaires, salue la politique de transition vers les biosimilaires introduite par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Celle-ci favorisera un accès accru à des médicaments biologiques de haute qualité et permettra ainsi à davantage de patients de bénéficier des avantages de ces traitements.

Le Nouveau-Brunswick devient la troisième province à mettre en œuvre une politique de transition vers les biosimilaires, après la Colombie-Britannique et l’Alberta. Selon le communiqué de presse émis par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, cette nouvelle politique permettra de générer des économies annuelles de plusieurs millions de dollars lorsque complètement implantée.

« Les politiques de transition vers les biosimilaires constituent une étape importante pour l’augmentation de l’accès des patients à des médicaments biosimilaires de haute qualité qui améliorent la qualité de vie, tout en permettant la réalisation d’importantes économies. Nous encourageons fortement les autres provinces à suivre l’exemple de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et maintenant, du Nouveau-Brunswick, à promouvoir une plus grande adoption des biosimilaires, réinvestir les économies générées dans le système de santé et les nouvelles thérapies, tout en permettant à davantage de patients de bénéficier des traitements biologiques », explique Michel Robidoux, président et directeur général, Sandoz Canada.

« Nous reconnaissons que les patients auront besoin d’être soutenus et qu’une période de transition adéquate vers un biosimilaire nécessite l’investissement de temps nécessaire de la part des professionnels de la santé. Par l’entremise de programmes d’éducation et de soutien complet aux patients, Sandoz s’engage à soutenir pleinement les patients et leur équipe de soins tout au long de cette transition, et après celle-ci », ajoute Karine Matteau, vice-présidente, Hôpitaux et médecins, et chef des biosimilaires chez Sandoz Canada.

Commentant un avantage supplémentaire des biosimilaires, M. Robidoux ajoute : « Alors que notre système de santé continue de surmonter les défis engendrés par la COVID-19, les économies offertes par les biosimilaires pourraient constituer un élément de solution aux problèmes que connaît le système de santé de notre pays, dans un contexte où les hôpitaux, les centres de cancérologie et les régimes publics d’assurance médicaments mettent tout en œuvre pour maintenir des soins de haute qualité malgré des contraintes budgétaires importantes. »

Les détails de l’initiative du Nouveau-Brunswick sur les biosimilaires sont disponibles sur ce site web : www.gnb.ca/biosimilars .

À propos des biosimilaires

Un biosimilaire est un médicament biologique qui a démontré qu’il est très similaire et qui ne comporte aucune différence cliniquement significative en matière d’efficacité et d’innocuité par rapport à un produit biologique de référence1 déjà autorisé pour la vente. Les biosimilaires peuvent devenir disponibles sur le marché suivant l’expiration de brevets et de périodes de protection des données propres au médicament biologique de référence.

Selon une estimation du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés du gouvernement du Canada, l’intégration de biosimilaires dans un portfolio de produits pourrait permettre aux régimes publics et privés d’assurance médicaments du Canada de réaliser des économies allant de 332 M$ à 1,81 G$ CA après trois ans2.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les biosimilaires au Canada, visitez le site GenerationBiosimilaires.ca, qui contribue à soutenir et à informer les patients, les professionnels de la santé et les Canadiens en publiant les mises à jour des politiques des régimes publics d’assurance médicaments, en plus de présenter des données probantes et des ressources provenant des communautés cliniques et de recherches canadiennes et internationales. En outre, le site présente également les positions des organisations qui représentent les patients canadiens atteints de maladies chroniques et qui prennent des médicaments biologiques.

Depuis 2009, Santé Canada a autorisé la vente de 36 biosimilaires de médicaments biologiques de référence sur le marché canadien3.

À propos du changement

Dans le contexte de l’utilisation d’un biosimilaire, Santé Canada « considère que le changement entre produits autorisés renvoie au passage de l’utilisation courante d’un produit spécifique à l’utilisation courante d’un autre produit spécifique. Les patients et les fournisseurs de soins de santé peuvent ainsi avoir confiance en le fait que les médicaments biosimilaires sont efficaces et sécuritaires pour chacune de leurs indications autorisées. Aucune différence d’efficacité et d’innocuité n’est prévue à la suite d’un changement d’utilisation courante entre un médicament biosimilaire et son médicament biologique de référence pour une indication autorisée4. »

À propos de Sandoz Canada

Sandoz International GmbH est un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis AG. Véritable figure d’autorité dans son domaine, Sandoz Canada commercialise et distribue une vaste gamme de génériques et de biosimilaires.

Sandoz Canada est un pionnier, un chef de file et un fournisseur de confiance de biosimilaires de haute qualité qui s’appuie sur l’expérience et les capacités mondiales de Sandoz GmbH pour mettre au point, fabriquer et commercialiser des biosimilaires depuis 1996. Sandoz a lancé le premier biosimilaire sur le marché européen en 2006, et le premier au Canada en 2009.

www.sandoz.ca/fr

Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sandoz-canada/

Pour obtenir une entrevue ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Paule Pelletier

Sandoz Canada Inc.

+1 514 702-7699

paule.pelletier@sandoz.com / communications.canada@sandoz.com

______________________________________________________

1 Fiche d’information sur les biosimilaires de Santé Canada : Les médicaments biosimilaires expliqués. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html

2 Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés. Économies potentielles associées aux biosimilaires au Canada. Date de modification : 2018-02-05

https://www.pmprb-cepmb.gc.ca/CMFiles/NPDUIS/2017_Conference_Posters/post_6_biosim.pdf

3 Recherche sur les avis de conformité, Santé Canada

https://health-products.canada.ca/noc-ac/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche



4 Médicaments biologiques biosimilaires au Canada : Fiche d’information – Passage ou changement. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html