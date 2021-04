ALBIOMA : Information financière trimestrielle au 31 mars 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris La Défense, le 21 avril 2021

Information financière trimestrielle au 31 mars 2021

Chiffre d’affaires en léger retrait (-4 %) essentiellement suite à la réalisation de plusieurs arrêts de maintenance programmés pour les centrales thermiques

Dynamique de croissance solide : poursuite des travaux de conversion des centrales au 100 % biomasse, développement et construction de projets solaires et bonne performance dans la géothermie

Confirmation des objectifs

Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe est en léger retrait de 4 %.

Ce repli modéré résulte :

principalement des arrêts programmés réalisés sur ce trimestre, représentant 146 jours d’arrêts de tranche au 1 er trimestre 2021 contre 31 jours au 1 er trimestre 2020. Une partie des arrêts de maintenance annuelle avaient en effet été reportés en raison de la crise sanitaire ;

trimestre 2021 contre 31 jours au 1 trimestre 2020. Une partie des arrêts de maintenance annuelle avaient en effet été reportés en raison de la crise sanitaire ; d’arrêts techniques fortuits sur une centrale réunionnaise.

Le chiffre d’affaires est toutefois soutenu par :

la contribution supplémentaire liée à l’effet année pleine de la prime conversion du Moule 3 ;

la bonne performance de la centrale géothermique de Gümüsköy en ligne avec les attentes, détenue par le Groupe depuis le 26 janvier 2021.

1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 Variation (%) France – Biomasse Thermique 110,9 115,8 -4 % France – Solaire1 11,4 11,6 -2 % Brésil 2,6 3,2 -19 % Holding et Autres 1,2 0,4 NS Total 126,0 130,9 -4 %

Incluant l’Espagne et l’Italie.

France

Biomasse thermique

Réalisation des arrêts programmés au sein des centrales à La Réunion et en Guadeloupe





Le chiffre d’affaires de l’activité Biomasse thermique en France est en retrait de 4 % par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2020, à 110,9 millions d’euros.

La baisse de chiffre d’affaires résulte essentiellement des arrêts programmés au 1er trimestre (soit 146 jours d’arrêts de tranche contre 31 jours au 1er trimestre 2020), qui avaient été reportés du fait de la crise sanitaire en 2020 et d’arrêts techniques fortuits sur une centrale réunionnaise.

Le taux de disponibilité s’établit à 83,3 % au 1er trimestre 2021 contre 90,6 % au 1er trimestre 2020 et la production d’électricité des installations thermiques atteint 437 GWh, à comparer à 517 GWh au 1er trimestre 2020.

Développement des projets





100 % biomasse pour la tranche 3 d’Albioma Le Moule (ALM3) en Guadeloupe – finalisation des travaux

La tranche 3 de l’installation du Moule en Guadeloupe a redémarré le 23 novembre à l’issue de travaux visant à la convertir à 100 % à la biomasse. Cette conversion permettra une réduction des émissions de plus de 265 000 tonnes équivalent CO 2 (soit une baisse nette de l’ordre de 87 % par rapport à son fonctionnement au charbon), et fera passer la part renouvelable du mix énergétique de la Guadeloupe de 20 à 35 %. Depuis sa remise en service, le fonctionnement de la tranche est normal.

Conversion de la centrale de Bois Rouge au 100 % biomasse

Les travaux de conversion de la centrale au 100 % biomasse ont débuté durant ce trimestre. Les gisements locaux de biomasse disponible (bagasse, bois forestier, bois d’élagage, etc.) seront valorisés en priorité, et complétés par des importations de biomasse traçable (en conformité avec le règlement bois UE) et durable (standards type FSC ou PEFC exigés de nos fournisseurs) sous forme de granulés de bois. À terme, la conversion fera passer la part renouvelable du mix énergétique de La Réunion de 35 % à 51 % et permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 640 000 tonnes équivalent CO 2 par an, soit une baisse de 84 % des émissions directes par rapport au fonctionnement actuel de la centrale. Par ailleurs, le financement des investissements de la conversion de la centrale a été signé durant le trimestre.

Solaire

Production en légère hausse

Le chiffre d’affaires de l’activité Solaire est stable à 11,4 millions d’euros.

La production atteint 29 GWh au 1er trimestre de l’exercice contre 27 GWh au 1er trimestre 2020.

Développement des projets





Le Groupe a poursuivi le développement et la construction des projets de centrales photovoltaïques sur l’ensemble des zones au cours du trimestre. Le Groupe avait remporté 40 MWc de projets en 2020, dont les mises en service sont prévues en 2021 et 2022.

Brésil

Biomasse thermique

Intercampagne et opérations de maintenance des centrales





Pendant l’intercampagne sucrière au cours du 1er trimestre, les quatre centrales du Groupe ont réalisé leur maintenance annuelle.

L’activité enregistre un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros (contre 3,2 millions d’euros au 1er trimestre 2020). Hors effet de change, le chiffre d’affaire progresse de 9 %.

Turquie

Géothermie

Production en ligne avec les attentes et travaux pour le second semestre

La centrale de Gümüskoÿ, acquise en janvier 2021, a réalisé une bonne performance durant le trimestre. La production atteint plus de 13,5 GWh au 1er trimestre, en ligne avec les attentes et stable par rapport à la même période l'année dernière.

Avec le soutien des équipes existantes, les travaux destinés à l’augmentation de la production devraient débuter au début du 2nd semestre.

Confirmation des objectifs

Le Groupe confirme ses objectifs 2021 d’EBITDA de 206 à 216 millions d’euros et de résultat net part du Groupe de 53 à 59 millions d’euros (hors effets potentiels de la Loi de Finance 2021 concernant la révision des tarifs photovoltaïques 2006-2010 et nouveaux effets liés au coronavirus).

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 25 mai 2021 à 15h00.

