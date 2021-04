Plus de 680 participants s’inscrivent à la Journée de l’industrie d’Irving Shipbuilding destinée aux fournisseurs potentiels des navires de combat canadiens

English French

HALIFAX, Nova Scotia, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les 10 provinces et un territoire étaient représentés parmi les 680 participants et plus à la journée virtuelle de l’industrie d’Irving Shipbuilding, organisée aujourd’hui pour les fournisseurs potentiels des navires de combat canadiens (NCC). La session comprenait un aperçu du programme des NCC, les possibilités qu’il représente pour les fournisseurs, une séance de questions et réponses et une discussion sur les étapes à suivre.



« Notre objectif est de renforcer la sensibilisation aux possibilités pour l’industrie canadienne tandis que nous mettons l’accent sur la construction des navires de combat canadiens », a déclaré Kevin Mooney, président d’Irving Shipbuilding. « Nous sommes très heureux du nombre et de la diversité (plus de 200 catégories uniques) de fournisseurs potentiels présents à l’événement d’aujourd’hui et apprécions l’appui manifesté par de nombreuses organisations de l’industrie canadienne qui ont contribué à faire passer le message. Il s’agit d’une occasion bienvenue de comprendre la base industrielle canadienne et ses capacités respectives pour répondre aux exigences de la Marine royale canadienne », a-t-il expliqué.

Un éventail de possibilités - de la conception, à la fabrication, à l’installation, aux essais et à la mise en service - sont offertes aux fournisseurs au titre d’un engagement direct ou indirect avec les fabricants d’équipement d’origine. L’objectif est d’augmenter et de faire croître la valeur du contenu canadien, directement dans la construction des navires ou dans le cadre d’autres activités commerciales conçues pour compenser les matériaux qui doivent être acquis à l’étranger.

La politique du Canada sur les retombées industrielles et technologiques (RIT) stipule que lorsqu’une partie des travaux n’est pas exécutée directement au Canada, l’entrepreneur principal et les fournisseurs doivent investir localement pour compenser la valeur de ces travaux. Cette mesure garantit que les dépenses de défense et de sécurité du Canada généreront des avantages économiques pour le pays.

La Journée de l'industrie lance la phase de recherche auprès des entreprises canadiennes intéressées. Plus de 180 systèmes feront l’objet de l’effort d’exploration de la base industrielle canadienne qui suit l’événement d’aujourd’hui. Ceci comprend :

Recherche : les participants intéressés rempliront un sondage de suivi qui fait partie du registre factuel des fournisseurs canadiens compétents et qualifiés.

Engagements techniques : sélection des fournisseurs qui sont techniquement compétents et finalisation des exigences techniques.

Lancement de demandes de propositions (DP) : partage des spécifications, lancement des DP auprès de fournisseurs qualifiés.

Attribution de contrat : attribution du contrat et émission du bon de commande.

À ce jour, 45 contrats ont été attribués à des fournisseurs canadiens et ce nombre continue d’augmenter.

Dans un rapport récent du Conference Board du Canada, entre 2013 et 2024, la construction des navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique ainsi que la conception des plus gros navires de combat canadiens (NCC) devraient contribuer à hauteur de plus de 9,8 milliards de dollars au PIB du Canada et de 6,2 milliards de dollars en revenu du travail pour les Canadiens. Entre 2016 et 2024, le rapport prévoit que l’emploi sera renforcé de 8 200 emplois par an en moyenne au Canada. Les prévisions liées à l’activité économique positive considérable associée à la construction des NCC seront fournies plus tard pendant la phase de leur conception. Au niveau gouvernemental, la construction navale au chantier naval d’Halifax devrait générer un total de 2,9 milliards de dollars de revenus pour les trois ordres de gouvernement entre 2013 et 2024.