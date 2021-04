English French

Delta Drone devient le leader mondial de la dronification du secteur

de la sécurité privée et vise un CA de 50 M€ en 2022

Dardilly, le 21 avril 2021 – 18h

Delta Drone et le groupe Weesure sont entrés en négociation exclusive en vue de signer au plus tard le 31 juillet prochain un accord définitif en deux volets qui associera étroitement les deux partenaires.

Cette opération sous conditions suspensives usuelles en pareille matière, s’inscrit clairement dans la stratégie visant à dronifier un métier mature et traditionnel, à renforcer la qualité de la chaîne de valeur associée, et à accélérer le développement international du Groupe Delta Drone.

La description des deux volets de l’accord :

1 - Acquisition par Delta Drone de 100% des sociétés Weesure Sécurité et Weesure Services

La société Weesure Sécurité est spécialisée dans la sécurité privée traditionnelle auprès d’une clientèle de grands comptes, parmi lesquels Veolia, Siemens, Dalkia, etc. Son centre opérationnel est situé à Sannois (95) et la société compte un effectif d’environ 700 personnes. Le chiffre d’affaires 2021 devrait s’établir à plus de 20 M€, composé en grande majorité de contrats pluriannuels de 3 à 4 ans, pour la plupart en début de période. Elle bénéficie donc d’une forte visibilité sur son chiffre d’affaires à moyen terme.

La société Weesure Services, basée à Lyon, est spécialisée dans les prestations d’accueil complémentaires des activités de sécurité privée sur sites, ainsi que dans la gestion d’événements culturels et sportifs ouverts à un large public.

A l’issue des opérations présentées ci-dessus, Weesure Groupe continuera de détenir 100 % de deux entités, les sociétés Euro Protec et Weesure Afrique.

2 - Entrée de Delta Drone à hauteur de 25% dans les deux sociétés opérationnelles de Weesure Groupe.

La société Euro Protec est spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’installation et la mise en œuvre de solutions de sécurité (caméras, alarmes, contrôles d’accès, etc.) et dispose d’un réseau de sous-traitants installateurs en France et à l’étranger. Elle réalise un chiffre d’affaires de près de 1 M€.

Les sociétés opérationnelles du groupe Weesure en Afrique (Togo, Bénin, Côte d’Ivoire et Sénégal) réalisent un chiffre d’affaires d’environ 1,5 M€ et constituent une base territoriale très solide de développement dans la zone.

Un enjeu stratégique global :

1 - Weesure Sécurité

La solution ISS Spotter-DA (drone automatique de sécurité) développée par Delta Drone devient un « cyber-agent » aux cotés des agents de sécurité pour former des équipes mixtes, sans équivalent sur le marché. Ces équipes mixtes seront le cœur de l’offre du pôle sécurité de Delta Drone.

Weesure Sécurité sera rapprochée sur le plan opérationnel de ATM Group Sécurité, afin de former un ensemble réalisant plus de 35 M€ de chiffre d’affaires dans le secteur de la sécurité privée, figurant parmi les acteurs leaders du secteur en France.

Sur le plan commercial, les équipes de sécurité sur le terrain seront progressivement proposées systématiquement en formation mixte, composées à la fois d’un cyber-agent (la solution ISS Spotter) et d’agents de sécurité humains, ces derniers ayant été préalablement formés à travailler avec le cyber-agent, conformément à la réglementation.

Au sujet du point-clé que représente la formation des agents de sécurité, Bruno Bobillon, Président de ATM Group a déclaré : « La mise en commun des centres de formation Technidrone et AMF au sein du groupe Delta Drone nous a permis de créer en début d’année une filière unique au monde, associant formation réglementaire aux métiers d’agent de sécurité et formation de télépilote de drone ou opérateur de solution. La richesse de ce cursus créé une attraction nouvelle pour beaucoup de personnes intéressées à enrichir leur parcours professionnel, et connaît un succès inédit. Depuis l’annonce officielle de cette offre, nous n’avons jamais eu autant d’inscrits à nos sessions. »

Outre ses qualités technologiques de pointe, le cyber-agent présente l’avantage d’une disponibilité 24/24 et 7/7, tout en représentant un coût horaire près de 60% inférieur au coût correspondant d’un agent humain. Pour autant, le cyber-agent ne remplace personne, il complète une équipe en apportant ses qualités propres. Il agit en outre comme étant au service d’une meilleure sécurité des agents humains, grâce à son rôle particulier d’observation en amont des niveaux d’incidents afin d’évaluer au mieux les moyens d’intervention à mettre en œuvre.

2 – Weesure Services

La société Weesure Services a vocation de se rapprocher de la société ATM Group Accueil pour former un pôle réalisant un chiffre d’affaires proche de 1 M€.

Son développement sera exclusivement concentré sur deux axes de croissance :

Pour les missions « accueil permanent », elle continuera de proposer une offre complémentaire des activités de sécurité privée, avec des ressources et des moyens de mise en œuvre renforcés.

Pour les missions « événements », la nouvelle entité présentera uniquement une offre basée sur la combinaison de moyens humains traditionnels et de moyens technologiques, car intégrant de manière systématique la solution ISS Spotter-SF (système filaire). Ce dispositif permettra une capacité opérationnelle inégalée en matière de gestion des flux et de sécurisation temporaire.

3 – Euro Protec

La mise en service d’une solution ISS Spotter-DA sur un site requiert un processus d’installation complexe, qui intègre notamment l’analyse de l’emplacement de la station d’accueil, le raccordement électrique du système, le paramétrage des équipements informatiques, le réglage de la station météo associée et la connexion avec les systèmes de supervision déjà en place.

Tout en poursuivant le développement de son activité historique de distributeur et d’installateur de produits de surveillance et de sécurité, Euro Protec a vocation à devenir le principal prestataire de Delta Drone pour l’installation des solutions ISS Spotter, en France et en Afrique.

Louis Leullieux, Président de Weesure Groupe a tenu à préciser : « la visite du centre de démonstration ISS Spotter à Dardilly m’a permis de mieux comprendre que la mise en œuvre d’une telle solution nécessitait l’intervention de professionnels aguerris et rompus aux bonnes pratiques en matière d’installation d’équipements technologiques de sécurité. La solution ISS Spotter est un véritable atout pour tout dispositif de sécurité et de surveillance, mais n’est pas un système « plug and play ». Elle nécessite d’être parfaitement intégrée dans les systèmes existants et d’emporter l’adhésion des équipes en place. »

4 – Weesure Afrique

Le continent africain représente depuis plusieurs années une zone prioritaire de développement pour le Groupe Delta Drone, déjà présent par l’intermédiaire de filiales au Maroc, en Afrique du Sud et au Ghana.

Les 4 implantations de Weesure Afrique au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Togo sont l’opportunité de compléter le dispositif : après le Maghreb au nord et l’Afrique australe au sud, c’est la zone du Golfe de Guinée qui va constituer une troisième base de développement. Grâce aux clients déjà existant dans ces pays et au réseau de relations privilégiées nouées avec les décideurs économiques et politiques locaux, Weesure Afrique aura vocation d’accélérer la distribution et la mise en place des solutions professionnelles sur cette région, prioritairement les solutions dédiées à la sécurité (ISS Spotter) et dédiées aux mines (Rocketmine).

Revenant sur la stratégie d’expansion internationale de Delta Drone, Christian Viguié, Président Directeur Général du Groupe a déclaré : « Quelques mois après la constitution de notre filiale Delta Drone International, société cotée à la bourse de Sydney, nous réalisons un nouveau pas d’importance, en totale cohérence avec notre stratégie d’expansion internationale. Depuis plusieurs années, Delta Drone dispose de bases solides en Afrique, au Maroc, en Afrique du Sud et au Ghana. Grâce à Weesure Afrique, nous allons désormais être très présents dans plusieurs pays d’Afrique de l’ouest, donnant un nouvel ancrage très complémentaire géographiquement à notre maillage progressif du continent.

Les responsables locaux des entités de Weesure Groupe vont être rapidement formés à la connaissance des solutions professionnelles du Groupe, notamment ISS Spotter et Rocketmine, afin de devenir rapidement des bases de distribution et d’opérations dans les secteurs de la sécurité et des mines. »

Quelques chiffres clés permettent de mesurer l’importance de l’accord. En effet,

Le CA consolidé de Delta Drone pourrait être proche de 35 M€ en 2021 et atteindre 50 M€ en 2022,

L’EBITDA consolidé devrait être positif en 2021, de même que le résultat d’exploitation en 2022. Il faut cependant souligner que l’évaluation exacte de cette ambition est tributaire des incertitudes liées à la crise sanitaire,

Enfin, le Groupe Delta Drone sera désormais solidement implanté sur plusieurs continents : en Europe, en Afrique et en Océanie, ce dernier bénéficiant de l’émergence depuis fin 2020 de la filiale Delta Drone International (cotée sur la bourse de Sydney, DLT :ASX).





A l’issue de cette nouvelle opération structurante, le Groupe occupera une place de leader de la dronification de la sécurité privée, avec une implantation unique sur plusieurs continents.

