PCAS : chiffre d'affaires du premier trimestre 2021

Ecully, le 21 avril 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2021

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2021.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 51,8 M€ au 31 mars 2021, en retrait de 2,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent (-0,8% à taux de change constant).

en millions d'euros 2021 2020 Evolution en % 2021 A taux de change constant Evolution en % Chiffre d'affaires au 31 mars 51,8 53,3 -2,8% 52,9 -0,8% Synthèse Pharmaceutique 35,3 36,2 -2,6% 36,2 0,0% Chimie Fine de Spécialités 16,5 17,1 -3,3% 16,7 -2,5%





Synthèse Pharmaceutique

L’activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s’établit à 35,3 M€, en retrait de 2,6% par rapport à 2020 (stable à taux de change constant). L’activité de R&D est en forte hausse sur le premier trimestre (+60%), confirmant la reprise attendue suite au ralentissement des essais cliniques pendant la crise sanitaire de 2020. A contrario, la mobilisation pour répondre à l’urgence sanitaire dans le contexte du CoVid-19, en particulier via la production de solution hydro-alcoolique commercialisée sous la marque Naaha, avait mené à des ventes significatives au premier trimestre 2020 qui ne se répètent pas avec la même ampleur au premier trimestre 2021. Ce début d’année 2021 marque également le début des ventes de Estetrol pour la société Mithra depuis le nouvel atelier de production de molécules pharmaceutiques hautement actives du site de Villeneuve-la-Garenne, inauguré en septembre 2020.

Chimie Fine de Spécialités

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 16,5 M€, en retrait de 3,3% par rapport à 2020 (-2,5% à taux de change constant). L’activité Electronique confirme sa bonne performance observée en 2020 et montre une croissance à deux chiffres en ce début d’année. En revanche, les activités lubrifiants et chimie fine n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant crise, et ce malgré une tendance positive sur les lubrifiants.

Gouvernance

Madame Pauline Ginestié et Monsieur Alain de Salaberry ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs respectivement les 19 et 10 avril 2021. Parallèlement, le conseil d’administration du 21 avril 2021 acte le non renouvellement du mandat de Monsieur Marc de Roquefeuil, qui arrive à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle, le 9 juin 2021. A l’issue de cette assemblée générale, le conseil d’administration sera donc composé comme suit :

M. Pierre Luzeau (Président)

M. Vincent Milhau

Mme Vanessa Michoud

Mme Jacqueline Lecourtier (administratrice indépendante)

Le conseil d’administration se laisse la possibilité d’initier, dans les prochains mois, un processus de recherche d’un ou plusieurs administrateurs indépendants, en vue de leur désignation par l’assemblée générale.

Perspectives

Comme indiqué dans nos précédents communiqués de presse depuis fin mars 2020, la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus évolue chaque jour avec une incertitude sur sa durée, son ampleur et ses effets sur les chaines de production des entreprises et plus généralement la consommation.

Les impacts potentiels à moyen terme restent difficiles à anticiper. Cette situation de crise incite toujours à la prudence, et dans ce contexte très particulier, le Groupe a suspendu ses objectifs ainsi que ceux de ses activités jusqu’à ce que la situation se clarifie.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Assemblée Générale 2020, le 9 juin 2021 à 10h00

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 10% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 194,1 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com

