HIGHCO : Marge Brute T1 2021

Aix-en-Provence, le 21 avril 2021 (18h)

HIGHCO : RETOUR DE LA CROISSANCE D’ACTIVITE AU T1 (MB +2,2%) ; CROISSANCE ATTENDUE PLUS FORTE AU T2 (ENTRE +6% ET +8%)

Croissance d’activité au T1 2021

Marge brute (MB) T1 2021 (1) de 18,59 M€ en progression de 2,2% à données publiées et à PCC (2) .

de 18,59 M€ en progression de 2,2% à données publiées et à PCC . Activités digitales en croissance : T1 PCC à +2,3%.

Activité dynamique en France : T1 PCC à +4,5% (86,0% de la MB Groupe).

Baisse à l’International : T1 PCC à -10,1% (14,0% de la MB Groupe).

Croissance au T2 2021 attendue entre 6% et 8% ; guidances 2021 confirmées

Start-up studio HighCo Venturi : point sur les projets innovants Retailtech

(en M€) 2021 2020 PCC(2) Variation

2021 / 2020 PCC(2) Marge brute T1(1) 18,59 18,19 +2,2%

(1) Données non auditées.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Dans un contexte sanitaire et économique toujours complexe, HighCo renoue avec la croissance et affiche un premier trimestre en hausse de 2,2%. Cette croissance est tirée par les bonnes performances de la France (+4,5%), avec entre autres la forte progression de l’utilisation de coupons digitaux sur le Drive. Cette bonne dynamique d’activité devrait se renforcer au deuxième trimestre avec une hausse de la marge brute comprise entre 6% et 8%, portée particulièrement par le Mobile, l’augmentation du volume de coupons traités et le rebond des activités en Belgique. Le Groupe poursuit par ailleurs sa stratégie d’innovation à travers son start-up studio retailtech.»

CROISSANCE D’ACTIVITE AU T1 2021

Dans un contexte sanitaire et économique toujours difficile, HighCo renoue avec la croissance au T1 2021 et affiche une progression de sa marge brute de +2,2% à 18,59 M€ grâce aux bonnes performances de la France.

En hausse de 2,3%, le Digital soutient cette croissance et sa part dans les activités du Groupe progresse de 10 points de base par rapport à fin mars 2020 pour atteindre 62,6% à fin mars 2021.

Les activités offline résistent et s’affichent en croissance de 2,0%.

France : activité dynamique

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2021 / 2020 PCC



% Marge brute globale



2021 2020 PCC T1 15,98 15,30 +4,5% 86,0%

Avec une croissance solide de +4,5%, la France affiche une marge brute de 15,98 M€ au T1 2021 et représente 86,0% de la marge brute du Groupe. Les activités digitales sont en progression de +4,6% et leur part représente 62,8% de la marge brute. Cette croissance est notamment tirée par une très forte hausse de l’émission des coupons digitaux, en particulier par leur doublement sur les sites de Drive. De plus, le volume de coupons traités de manière dématérialisée progresse fortement sur le trimestre par rapport à la même période en 2020 (+63%).

International : baisse de l’activité

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2021 / 2020 PCC



% Marge brute globale



2021 2020 PCC T1 2,61 2,90 -10,1% 14,0%

La marge brute à l’International est en repli de 10,1% PCC pour s’établir à 2,61 M€ au T1 2021, soit 14,0% de la marge brute du Groupe. En Belgique, la marge brute est en baisse de 11,1%. La part du Digital dans les activités belges représente 56,1% de la marge brute. En léger repli de 1,4%, les activités dans les autres pays sont mieux orientées et représentent 1,7% de la marge brute du Groupe.

CROISSANCE AU T2 2021 ATTENDUE ENTRE 6% ET 8% ; GUIDANCES 2021 CONFIRMEES

Avec un mois d’avril anticipé en très forte hausse, l’activité au T2 2021 devrait être comprise entre +6% et +8%, avec notamment :

une croissance à deux chiffres des activités Mobile ;

; une très forte progression du volume de coupons traités en France ;

en France ; un rebond des activités en Belgique.





Ainsi, les bonnes performances publiées au T1 2021 et les perspectives attendues sur les prochains mois permettent au Groupe de confirmer ses guidances 2021 :

un retour à la croissance de la marge brute (MB 2020 : 74,16 M€) ;

une progression de la marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) à plus de 17% (marge opérationnelle ajustée 2020 : 16,4%).

START-UP STUDIO HIGHCO VENTURI : POINT SUR LES PROJETS INNOVANTS RETAILTECH

Le Groupe rappelle, qu’à travers son start-up studio HighCo Venturi, il poursuit sa stratégie d’innovation pour créer ses relais de croissance et les solutions dont le marché a besoin.

Doté de moyens financiers et humains, HighCo Venturi a choisi de donner la priorité à la digitalisation de deux solutions d’activation majeures : le coupon de réduction et le prospectus.

S’agissant du coupon de réduction mobile : création du 1 er coupon mobile universe l reconnu par les caisses de l’ensemble des points de vente , condition nécessaire au lancement du coupon mobile en GSA (grande surface alimentaire) ; lancement opérationnel déjà réalisé dans une trentaine d’officines françaises, avec pour ambition plus de 2 000 pharmacies connectées d’ici fin 2021 ; création d’une plateforme d’émission de coupons mobiles personnalisés .

S’agissant du prospectus digital : lancement d’une plateforme donnant la possibilité aux acteurs du e-commerce alimentaire de digitaliser leur communication commerciale et promotionnelle, offrant ainsi une alternative pertinente au prospectus papier.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020 ET ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2021

Le document d’enregistrement universel 2020 de HighCo a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 16 avril 2021 sous le numéro D.21-0319. Ce document, contenant le rapport financier annuel, est disponible sur le site Internet de la Société (www.highco.com), rubrique « Investisseurs / Informations réglementées / Rapport Financier Annuel ».

L’assemblée générale se tiendra le 17 mai 2021 au siège social à Aix-en-Provence. Il y sera notamment proposé la distribution d’un dividende en forte hausse de 68,8%, par rapport au dividende de 0,16 € par action versé en 2019 (au titre de l’exercice 2018), à 0,27 € par action au titre de l’exercice 2020, dont la mise en paiement sera effectuée le 24 mai 2021 (date ex-dividende le 20 mai 2021).

Si une mesure administrative faisait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, le Directoire pourrait alors décider de tenir celle-ci à huis clos. Les actionnaires en seraient informés et sont invités à consulter régulièrement le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/.

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

