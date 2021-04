Mise à disposition documents préparatoires à l'AG du 12 mai 2021

French English

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 165 892 131,90 €

Siège social : 1, Cours Antoine Guichard

42000 Saint-Etienne

554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne





Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

du 12 mai 2021





L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON aura lieu le mercredi 12 mai 2021 à 10 heures CET au 148, rue de l’Université à Paris (75007), laquelle se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

Les documents et informations concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Ils peuvent être consultés en ligne et téléchargés directement sur le site internet de la Société, www.groupe-casino.fr , à la rubrique « Investisseurs / Actionnaires / Assemblée Générale » où ils sont regroupés, pour l’essentiel, dans les documents suivants :

Documents d’Assemblée générale : Avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 5 avril 2021 - Brochure de convocation contenant notamment l’ordre du jour, la présentation des résolutions et le texte des résolutions - Formulaire de vote par correspondance ou par procuration - Nombre d’actions et de droits de vote au 5 avril 2021.

Document d’Enregistrement Universel 2020 : activité de la Société et de ses filiales, commentaires sur les comptes, comptes annuels et comptes consolidés, rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, rapports des commissaires aux comptes …

Ces mêmes documents peuvent également être consultés par les actionnaires au siège social de la Société, 1, Cours Antoine Guichard – 42000 SAINT-ETIENNE, ou faire l’objet d’un envoi sur simple demande et sans frais adressée à BNP Paribas Securities Services, soit par e-mail à paris.bp2s.gis.assemblees@bnparibas.com , soit par courrier postal à BNP Paribas Securities Services – CTO - Service Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 PANTIN Cedex

L’avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans le journal « L’Essor - Affiches » du 23 avril 2021.

L’intégralité de l’Assemblée sera retransmise en direct, en version audio et en français, le mercredi 12 mai 2021 à 10 heures CET sur le site internet de la Société www.groupe-casino.fr via une plateforme dédiée. Afin de suivre cette retransmission, les inscriptions sur la plateforme sont possibles à compter de ce jour.

Une rediffusion en différé sera également mise en ligne.

Les actionnaires auront la possibilité, en complément du dispositif légal des « questions écrites » prévu par le Code de Commerce, de poser par écrit, préalablement à l’Assemblée, l’équivalent des questions habituellement posées oralement en séance. Ainsi, une zone dédiée à ces questions sera disponible sur la plateforme de retransmission à compter du mardi 4 mai 2021, 10 heures CET, jusqu’au mardi 11 mai 2021, 12 heures CET (veille de l’Assemblée). Il sera répondu oralement à ces questions durant l’Assemblée générale dans la limite du temps imparti.

Les modalités pratiques de ces dispositifs seront consultables sur le site Internet de la Société www.groupe-casino.fr , à la rubrique Investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale.

Les scrutateurs de l’Assemblée désignés parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote à la date de la convocation de l’Assemblée générale et ayant accepté cette fonction sont : la société Rallye et la société Equitis Gestion.

Saint-Etienne, le 21 avril 2021

