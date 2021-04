English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.4.2021

Huhtamäki ostaa johtavan paperipussien, käärepaperien ja taivekartonkipakkausten valmistajan Kiinassa

Huhtamaki, johtava edistynyttä teknologiaa hyödyntävä vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja ympäri maailmaa on sopinut ostavansa johtavan kiinalaisen paperipussien, käärepapereiden ja taivekartonkipakkausten valmistajan Jiangsu Hihio-Art Packaging Co.Ltd:n. Yhtiö palvelee tällä hetkellä kansainvälisiä pikaruokaravintoloita sekä valtakunnallisia leipomoketjuja. Yritysoston myötä Huhtamaki vahvistaa edelleen asemaansa Aasian johtavana elintarvikepakkausten toimittajana, sekä laajentaa tuotevalikoimaansa palvellakseen paremmin nykyisiä ja uusia asiakkaitaan Kiinan kasvavilla markkinoilla.

Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd. työllistää noin 200 työntekijää tuotantoyksikössään Xuzhoun kaupungissa Jiangsussa. Yhtiön työntekijöille tarjotaan mahdollisuus jatkaa Huhtamäen palveluksessa yrityskaupan toteutumisen jälkeen. Yksityisomisteisen yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 20 milj. euroa. Yritysoston jälkeen Huhtamäellä on Kiinassa yhteensä neljä tuotantoyksikköä: Guangzhoussa, Shanghaissa, Tianjinissa ja Xuzhoussa.

"Olen innoissani tämän yrityskaupan tarjoamista mahdollisuuksista ydinliiketoiminnallemme Kiinassa. Kaupungistuminen, keskiluokan kasvu ja innovaatiot ympäristöystävällisiin pakkausratkaisuihin ohjaavat kasvua kaikkialla Aasiassa. Jiangsu Hihio-Art Packaging Co.Ltd:n osto laajentaa tuotevalikoimaamme ja avaa meille pääsyn uuteen asiakassegmenttiin. Tämä antaa meille mahdollisuuden vauhdittaa kasvua Kiinassa strategiamme mukaisesti”, sanoo Eric Le Lay, Huhtamäen Fiber Foodservice EAO liiketoimintasegmentin johtaja.

Yrityskaupan velaton kauppahinta on 27 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä ja se odotetaan saatettavan päätökseen vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Yritysoston toteutumisen jälkeen liiketoiminta raportoidaan osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -raportointisegmenttiä.

