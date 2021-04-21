BitWats 發佈功能強大的 5nm ASIC 挖礦機

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紐約, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitwats ( www.BitWats.com ) 是由技術領導者組成的團隊，致力為大眾帶來最新的加密挖礦技術，剛剛推出市場上最強力和最有利可圖的加密挖礦機。該公司目前的產品範圍包括 BT、DBT 和 GBT，這三個多種演算法挖礦機能夠提供快速哈希率、最大能源效率，以及最快的投資回報。



Bitwats 的所有挖礦機均以最新的 ASIC 技術為基礎。ASIC 或專用集成電路是專為特殊應用而設計的微型晶片。Bitwats 的挖礦設備由 5nm ASIC 晶片驅動，為挖掘比特幣、萊特幣、以太坊和門羅幣提供非凡的哈希率和能源效率。因此，這些挖礦機的盈利能力在目前的加密貨幣市場上數一數二。

DBT 分別為比特幣、萊特幣、以太坊和門羅幣提供 750 TH/s、70 GH/s、5 GH/s 及 5 MH/s 的哈希率。另一方面，對於 GBT 挖礦機，同一次序的哈希率分別為 2250 TH/s、210 GH/s、15 GH/s 及 15 MH/s。這兩個單位的功耗分別為 900W 和 200W。

Bitwats 在設計其加密貨幣挖礦機時的目標是讓所有人（包括新手）都能輕鬆地進行挖礦。這些挖礦機一經交付，任何人都可以透過將裝置連接到電源插座，然後透過 WiFi 或電線存取，再輸入礦池數據，即可輕鬆開始採礦。用戶也可以選擇加入 Bitwats 本身費用為 0% 的挖礦池。此外，該公司還為客戶涵蓋送貨和定制費用。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.bitwats.com

關於 Bitwats：Bitwats 由技術領導者團隊於 2016 年成立，擁有為世界上最傑出的公司工作過的往績。公司致力於將最新的加密挖礦技術帶給大眾，最近剛推出精密的 ASIC 挖礦機系列。與大多數其他加密挖礦硬件製造商不同，Bitwats 持續致力讓所有人的加密貨幣挖掘變得更輕鬆及更有利可圖，不論他們經驗和知識水平如何。