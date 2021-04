Saputo annonce un changement au sein de la haute direction

English French Spanish

MONTRÉAL, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX : SAP) annonce aujourd’hui la nomination de Mme Leanne Cutts à titre de présidente et chef de l’exploitation (International et Europe), laquelle prendra effet au cours du deuxième semestre de l’année civile 2021.



Mme Cutts est présentement chef du marketing mondial d’une des plus importantes banques au monde. Auparavant, Mme Cutts a occupé des postes de haut dirigeant en Australie, en Asie et au Royaume-Uni, où elle était responsable des fonctions de marketing, du développement de nouveaux produits, de la production et des opérations au sein d’entreprises d’envergure mondiale dans le secteur des aliments et boissons et dans le secteur de santé grand public.

Mme Cutts sera basée à Melbourne, en Australie, et relèvera de M. Kai Bockmann, président et chef de l’exploitation, Saputo inc. La nomination de Mme Cutts permettra à M. Bockmann de se concentrer sur ses fonctions corporatives mondiales et stratégiques. M. Tom Atherton, président et chef de l’exploitation, Division Produits laitiers (Royaume-Uni), M. Marcelo Cohen, président et chef de l’exploitation, Division Produits laitiers (Argentine), et M. Richard Wallace, président et chef de l’exploitation, Division Produits laitiers (Australie), relèveront de Mme. Cutts.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

