HAProxy atteint plus de 2 millions de requêtes par seconde sur une seule instance AWS Graviton2 basée sur Arm

WALTHAM, Massachusetts, 21 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HAProxy Technologies, fournisseur du répartiteur de charge logiciel le plus rapide et le plus largement utilisé au monde, a annoncé aujourd'hui que HAProxy 2.3, testé sur une seule instance AWS Graviton2 basée sur Arm® Neoverse™, évolue et atteint 2,04 millions de requêtes par seconde. Bien que les tests démontrent que l'équilibreur de charge peut évoluer jusqu'à un niveau incroyable s'il est exécuté sur des serveurs très puissants avec une bande passante réseau significative, il peut aussi fonctionner sur du matériel beaucoup plus modeste tout en produisant d'excellents résultats.



Pour en savoir plus, lisez la publication du blog HAProxy : HAProxy transmet plus de 2 millions de requêtes HTTP par seconde sur une seule instance AWS Graviton2 basée sur Arm

« Cela prouve que le passage radical au multithreading amorcé il y a quatre ans et la décision de s'attaquer progressivement à tous les goulets d'étranglement restants constituaient l'initiative stratégique appropriée pour le projet à une époque dominée par les processeurs multi-cœurs : il fonctionne désormais mieux que jamais sans toutes les limitations fonctionnelles qui étaient autrefois imposées par une architecture multi-processus. Je suis encore plus heureux de retirer complètement la prise en charge de ce modèle obsolète en 2.5 », a déclaré Willy Tarreau, directeur technologique et responsable des projets communautaires chez HAProxy Technologies.

« Les demandes de puissance et d'efficacité des infrastructures évoluent rapidement avec l'augmentation et la diversité des charges de travail », a déclaré Bhumik Patel, directeur du développement de logiciels écosystémiques, secteur d'activité des infrastructures, chez Arm. « Les chiffres de performance et d'échelle de HAProxy témoignent des avantages que les fournisseurs de solutions peuvent obtenir en combinant les performances de premier choix des instances cloud basées sur Arm Neoverse avec l'un des répartiteurs de charge les plus rapides et les plus utilisés sur le marché. »

Un environnement AWS basé sur Arm à hautes performances

Souhaitant voir comment HAProxy évoluerait dans un environnement hautement performant, Willy Tarreau, directeur technologique et responsable des projets communautaires chez HAProxy Technologies, a accédé à certaines des nouvelles instances alimentées par Graviton2 et basées sur Arm Neoverse , qui fournissent jusqu'à 64 cœurs. Chaque cœur utilise son propre cache L2 et il y a un cache L3 unique partagé par tous les cœurs. En outre, M. Tarreau est passé aux nouvelles instructions atomiques de l'Armv8.1-A Large System Extensions (LSE), qui ont complètement débloqué la véritable puissance de ces machines. Cet environnement lui a donné la possibilité de pousser les indicateurs HAProxy au niveau supérieur.

Résultats

Les performances de HAProxy ont atteint un pic de 2,04 à 2,05 millions de requêtes par seconde. La communication directe du client au serveur indique un temps de réponse de 160 microsecondes, tandis que l'ajout de HAProxy l'augmente à 560. Ainsi, HAProxy ajoute au maximum 400 microsecondes en moyenne, soit moins d'une demi-milliseconde.

Cependant, à ce stade, la machine est complètement saturée et, pour cette raison, HAProxy mesure l'effet de la mise en file d'attente à chaque étape de la chaîne (tampons réseau et HAProxy). Les tests préliminaires sur la prochaine version de HAProxy 2.4 montrent des résultats très prometteurs avec des taux encore plus élevés et des temps de traversée plus faibles, indiquant que 2.4 sera une excellente version.

À propos de HAProxy Technologies

HAProxy Technologies est l'entreprise à l'origine de HAProxy, le répartiteur de charge logiciel le plus rapide et le plus largement utilisé au monde. Les entreprises déploient rapidement les produits HAProxy pour apporter aux sites Web et aux applications une performance, une observabilité et une sécurité extrêmes à toute échelle et dans tout environnement. HAProxy Technologies est basée à Waltham, dans le Massachusetts, et dispose de nombreux bureaux aux États-Unis et en Europe. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : HAProxy.com .

