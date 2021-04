Press release Biocartis Group NV: Biocartis en SkylineDx tekenen samenwerking voor ontwikkeling van Merlin Assay, een test die risico voorspelt voor nodale metastasen in melanoom, op Idylla™

English Dutch

Biocartis en SkylineDx tekenen samenwerking voor ontwikkeling van Merlin Assay, een test die risico voorspelt voor nodale metastasen in melanoom, op Idylla™

Mechelen, België, 22 april 2021 - Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), en SkylineDx, een Nederlands (Rotterdam) en VS (San Diego, Californië) gebaseerd privaat biotechnologiebedrijf gericht op onderzoek & ontwikkeling van moleculaire diagnostiek in oncologie en inflammatoire ziektes, kondigen vandaag de ondertekening aan van een nieuwe partnershipsovereenkomst die gericht is op de ontwikkeling van SkylineDx’ nieuwe eigen ontwikkelde test, de Merlin Assay, op Biocartis’ snelle en makkelijk te gebruiken moleculaire diagnostiekplatform Idylla™. Deze test is bedoeld om bij melanoom het risico op nodale metastasen bij een patiënt te voorspellen. Volgens de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst zal SkylineDx de ontwikkeling van de Merlin Assay op Idylla™ leiden, terwijl Biocartis de commercialisering in Europa zal leiden via zijn groeiende Idylla™ netwerk.

Melanoom is de dodelijkste vorm van huidkanker1 en de incidentiecijfers zijn aanzienlijk: in Europa ongeveer 144.000 gevallen per jaar2, in de VS ongeveer 100.000 gevallen per jaar3 en in Australië ongeveer 16.000 gevallen per jaar4. Bij diagnose hangt de prognose en de beslissingen over de behandeling af van in welk stadium de ziekte zich bevindt5. De huidige methodes voor het bepalen van de stadia omvatten het uitvoeren van een SLN (sentinel lymph node of lymfeklier) biopsie6, een invasieve chirurgische ingreep onder algemene verdoving, met een risico van >10% op complicaties7. Bovendien zijn 80-85% van de SLN-biopsies onnodig omdat er geen nodale metastasen worden gevonden8.

De Merlin Assay is erop gericht om het aantal onnodige SLN-operaties te verminderen door de combinatie van genexpressie (van het primaire melanoom) met de leeftijd en de dikte van de tumor van de patiënt, waardoor patiënten met een laag risico op nodale metastase kunnen worden geïdentificeerd. Op die manier zou de Idylla™ Merlin Assay een snel en gemakkelijk te gebruiken tool zijn voor artsen om patiënten te identificeren die veilig kunnen afzien van de SLN biopsieprocedure.

Vandaag is de Merlin Assay reeds beschikbaar als een ‘Laboratory Developed Test’ in het CAP/CLIA-laboratorium van SkylineDx in San Diego (Californië, VS). Voor Europa is een moleculaire subtyping testkit voor in vitro diagnostisch gebruik in ontwikkeling die vooral gericht is op gecentraliseerde expertlaboratoria en die zal gecommercialiseerd worden door Biocartis alvorens de Idylla™ versie van de test. De Idylla™ versie van de Merlin Assay, die voortbouwt op de decentralisatiemogelijkheden van Idylla™, zal verbeterde toegang toelaten voor patiënten in heel Europa alsook de tijd tot de resultaten verkorten.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “We zijn verheugd over de samenwerking met SkylineDx om het resultaat van melanoompatiënten te verbeteren en artsen te helpen, ook in kleinere, niet-gespecialiseerde labomgevingen, om snel en gemakkelijk de echte noodzaak van chirurgische verwijdering van lymfeklieren bij melanoompatiënten te bepalen. Deze Idylla™ Merlin Assay sluit ook goed aan bij ons huidig oncologie-aanbod, waar de Idylla™ BRAF Mutation Test (CE-IVD)9 vervolgens kan helpen bij het begeleiden van de behandelingsbeslissingen van een patiënt in geval van metastatisch melanoom."

Dharminder Chahal, Chief Executive Officer van SkylineDx, voegde hieraan toe: “Door deze samenwerking met Biocartis maken we een bredere beschikbaarheid van onze test portfolio in melanoom mogelijk. SkylineDx richt zich op precisiediagnostiek voor alle kankerpatiënten, en met de toevoeging van deze nieuwe versie van onze Merlin Assay zullen meer laboratoria en zorginstellingen toegang krijgen tot deze test. Onze teams zijn volledig op snelheid en we kijken er echt naar uit om samen het ontwikkelingsproces te starten".

Als onderdeel van de overeenkomst en op basis van SkylineDx' zeer waardevol portfolio van nieuwe moleculaire tests in verschillende stadia van ontwikkeling en met een naar verwachting aantrekkelijke op waarde gebaseerde prijsstelling, zal Biocartis tot EUR 10 miljoen investeren in gewaarborgde converteerbare obligaties die door SkylineDx zullen worden uitgegeven in verschillende projectgebaseerde tranches gedurende de samenwerking.

De start van de ontwikkeling van de Merlin Assay op Idylla™ wordt verwacht in 2021.

