Heeros Oyj: Heeros Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021 (tilintarkastamaton): Kannattavuus vahvistui edelleen haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Heeros Oyj Yhtiötiedote 22.4.2021 kello 8.30

Heeros Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021 (tilintarkastamaton): Kannattavuus vahvistui edelleen haastavasta markkinatilanteesta huolimatta

Heeros etenee strategiansa mukaisesti. Kannattavuuden vahva kehitys jatkui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka koronaviruspandemia hidasti liikevaihdon kehitystä.

Tammi-maaliskuun 2021 yhteenveto

Liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla ja oli 2,19 miljoonaa euroa (1–3/2020: 2,21 miljoonaa euroa).

Jatkuvan liikevaihdon hienoinen lasku johtui transaktioliikevaihdon pienenemisestä.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi vahvasti ja oli 0,34 miljoonaa euroa (-0,29).

Oikaistu liiketoiminnan rahavirta oli 0,46 miljoonaa euroa (0,19).

Käyttökateprosentin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) oli 14,3 % (-3,7 %).

Katsauskauden aikana Heeros solmi verkkolaskuoperaattorinsa OpenTextin kanssa uuden strategisen kumppanuussopimuksen, joka avaa Heerokselle myyntikanavan pk-sektorin asiakkuuksiin Euroopassa, mahdollistaa palveluiden laajentamisen uusille markkinoille sekä parantaa nykyasiakkaiden palveluita.

Heeros pitää taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2021 ennallaan: Heeros arvioi nostavansa käyttökateprosentin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) 30 %:n tasolle tilikaudella 2021.





Avainluvut

Tuhatta euroa Q1/2021 Q1/2020 Muutos % Vuosi 2020 Liikevaihto 2 187 2 209 -1 % 8 752 Jatkuva liikevaihto1 2 056 2 096 -2 % 8 325 josta transaktioliikevaihto 752 841 -11 % 3 255 Käyttökate (EBITDA)2 335 -286 1 429 Käyttökate, % liikevaihdosta 15,3 % -13,0 % 16,3 % Oikaistu liiketoiminnan rahavirta3 460 190 142 % 1 393 Rule of 40, % 14,3 % -3,7 % 18,0 %

1 Transaktiomaksut, käyttömaksut ja palvelusopimukset raportoidaan jatkuvana liikevaihtona.

2 Käyttökate Q1/2020 sisälsi 454 tuhatta euroa kauden aikana syntyneitä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja; Q1/2021 käyttökatteeseen ei ole tehty vastaavia oikaisuja.

3 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta sisältää oikaisun vuoden 2020 aikana tehtyjen verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä sekä kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista.

Toimitusjohtaja Mikko Pilkama:

”Heeroksen liiketoiminta etenee suunnitelman mukaisesti. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kannattavuus kehittyi edelleen vahvasti, vaikka koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitustoimenpiteet sekä yleinen taloudellinen epävarmuus laskivat laskutusvolyymiin pohjautuvaa transaktioliikevaihtoa. Pandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat asiakasyrityksiimme etenkin majoitus-, taksi- ja ravintola-alalla.

Jatkuva liikevaihto pysyi lähes samalla tasolla kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin koronapandemia ei vielä vaikuttanut Heeroksen liikevaihtoon. Olemme jatkaneet strategiamme mukaisesti sopimusuudistuksia, joilla liikevaihdon transaktiosidonnaisuutta vähennetään.

Heeroksen myynnin veto jatkui haastavassa toimintaympäristössä vahvana ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Saimme asiakastilauksia noin 300 tuhannen euron ARR:n (Annual Recurring Revenue) verran. Onnistumisena haluan nostaa esiin myös sen, että Heeros sai tammi-maaliskuun aikana yli 800 uutta loppuasiakasta. Viime vuoden keväällä toteutetut toimenpiteet myynnin kilpailukyvyn parantamiseksi tuottavat nyt tulosta, sillä asiakastilausten ARR-määrä viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna on yli kaksinkertainen.

Katsauskauden aikana jatkoimme helpomman ja entistä sujuvamman taloushallinnon luomista asiakkaillemme.

Osana tätä työtä solmimme OpenTextin kanssa uuden strategisen kumppanuussopimuksen, joka avaa Heerokselle myyntikanavan ja mahdollistaa palveluiden laajentamisen Euroopan vahvasti digitalisoituville taloushallinnon markkinoille. Tämä kumppanuus mahdollistaa entistä paremman tuen niin nykyisille kuin uusillekin asiakkaillemme. Olemme innoissamme rakentamassa yhteistyötä maailman suurimman verkkolaskuoperaattorin kanssa.

Heeroksen tuotekehityksessä onnistuttiin alkuvuodesta hienosti kehittämään asiakkaiden toivomia uusia toiminnallisuuksia. Yksi esimerkki tästä on Heeros Kirjanpidon verottajarajapinta, joka mahdollistaa vaadittujen viranomaisraporttien lähettämisen automatisoidusti ja helposti. Lisäksi uusi toimintomme ohjattuun, nopeaan ja helppoon uuden asiakkaan perustamiseen tilitoimistoissa lanseerattiin kaikille, ja käyttöpolkua automatisoitiin entisestään.

Rajapintakehitys on tekemiemme käyttöliittymäuudistusten ja automaation kehittämisen lisäksi yksi tärkeimmistä teemoista Heeroksen tuotekehityksessä kuluvana vuonna. Tuomalla ratkaisuumme automatisoituja rajapintoja mahdollistamme asiakkaillemme entistä paremman käyttökokemuksen käyttöpolkujen alusta loppuun – myös tilanteissa, jossa taloushallinnon tulee integroitua muihin liiketoiminnan kannalta tärkeisiin järjestelmiin.

Olemme innoissamme päästyämme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana alkuun myös Heeros Mobiilin uudistamisessa. Tähän olemme valinneet kumppaniksi alan johtavan suomalaisen tekijän, Qvikin, jonka kanssa tuomme uuden yrityksille suunnatun mobiilisovelluksen asiakkaidemme käyttöön vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Heeroksella on nyt skaalautuvan kasvun malli ja kustannustaso, jonka ansiosta kannattavuuden vahva kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi sekä myynnissä että tuotekehityksessä saavutettiin merkittävää edistystä. Haluan kiittää Heeroksen henkilöstöä hyvästä ja ansiokkaasta työstä tämän saavuttamiseksi.”

Koronaviruspandemian vaikutukset liiketoimintaan

Markkinatilanne jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä haastavana pandemiaan liittyvien uusien rajoitusten vuoksi. Asiakkaistamme noin 20 % on toimialoilla, joiden liiketoimintaan koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi. Heeroksen liiketoiminnassa tämä näkyy asiakkaiden transaktiovolyymien eli osto- ja myyntilaskujen määrän pienenemisenä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Heeroksen kautta lähetettyjen osto- ja myyntilaskujen sekä palkkalaskelmien liikevaihto oli yhteensä 11 % edellisvuotta alemmalla tasolla.

Heeroksen liiketoimintaprosessit ja käytännöt tukevat etätyötä. Koronaviruspandemia ei ole olennaisesti vaikuttanut Heeroksen operatiiviseen toimintaan, liiketoiminnan jatkuvuuteen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tai asiakaspalveluun. Pandemia ei toistaiseksi ole näkynyt myöskään Heeroksen operatiivisessa tuloksessa myyntisaamisten arvonalentumisten tai luottotappioiden muodossa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

6.4.2021 Heeros nimitti Inkeri Turjanmaan Service Adoption -yksikön johtajaksi. Inkerin vastuualueena on kotimaisten ja kansainvälisten Heeros-toimitusten varmistaminen.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021

Heeros uskoo talouden rajoitusten poistuvan vähitellen ja siten loppuvuoden näkymien olevan positiivisemmat myös koronan runtelemilla toimialoilla. Heeroksen liikevaihtoon tämä lisääntyvä taloudellinen aktiviteetti vaikuttaa transaktioiden määrän kautta.

Heeros pitää ennallaan taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2021: Heeros arvioi nostavansa käyttökateprosentin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) 30 %:n tasolle tilikaudelta 2021.

Taloudellinen tiedottaminen 2021 sekä vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous

Heeros ilmoitti 1.3.2021 siirtävänsä varsinaisen yhtiökokouksensa pitoajankohdan myöhäisemmäksi. 26.3.2021 Heeros ilmoitti varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdaksi 29.4.2021.

Heeros julkaisee puolivuosikatsauksen 11.8.2021 sekä Q3/2021-liiketoimintakatsauksen 21.10.2021.

