Umicore anticipe une performance exceptionnelle en 2021

Umicore a pris un excellent départ cette année, grâce à la flambée des prix des métaux précieux, en particulier du rhodium et, dans une moindre mesure, du palladium, à une forte demande dans tous les secteurs d’activité et à la solidité de ses opérations.

Début février, Umicore avait indiqué s’attendre à une croissance substantielle de ses bénéfices en 2021, grâce à une croissance dans tous les business groups. Sur la base des performances réalisées à ce jour et de la visibilité actuelle de la demande, et en supposant que les prix des métaux précieux se maintiennent autour des niveaux observés au premier trimestre de l’année, Umicore s’attend à ce que l’EBIT ajusté pour 2021 avoisine les € 1 milliards, ce qui est bien supérieur au consensus actuel du marché. Compte tenu des effets de saisonnalité dans diverses activités et de l’arrêt pour maintenance prévu à Hoboken en automne, l’EBIT ajusté devrait, selon les estimations actuelles, être plus élevé au premier semestre qu’au second. Les prévisions supposent également qu’il n’y a pas de dégradation de la demande dans le secteur automobile ou, plus généralement, dans l’environnement macroéconomique, en raison par exemple de l’évolution de la pandémie.

Par rapport à 2020, ces perspectives pour l’ensemble de l’année intègrent, à données comparables, une contribution supplémentaire exceptionnelle d’environ € 250 millions liée à la hausse des prix des métaux précieux.

Recycling devrait être le principal bénéficiaire de cet avantage lié aux prix des métaux, ce qui devrait se traduire par des bénéfices exceptionnels, bien supérieurs à ceux de l’année passée1, avec une forte croissance dans toutes les business units et les régions. La capacité d’Umicore à traiter des volumes croissants de matériaux complexes riches en métaux platinoïdes permet de tirer pleinement parti des exceptionnelles conditions de marché actuelles.

Catalysis devrait plus que doubler l’EBIT ajusté par rapport à 20202 grâce à la poursuite d’une performance supérieure à celle du marché, se traduisant par des gains de parts de marché dans les marchés automobiles chinois et européens pour les moteurs à essence, un mix de plateformes très favorable et l’augmentation continue des moteurs à essence au détriment des moteurs diesel au sein du mix en Europe. Le business group continue de bénéficier d’une demande croissante dans les units Precious Metals Chemistry et Fuel Cell & Stationary Catalysts, ainsi que des prix élevés des métaux platinoïdes.

Energy & Surface Technologies prévoit actuellement pour l’ensemble de l’année un EBIT ajusté légèrement plus élevé que les perspectives fournies en février3. Chez Rechargeable Battery Materials, la croissance des volumes se confirme, avec une traction particulièrement forte en Europe, ce qui se traduit par un mix plus favorable. La demande dans les autres units du business group est également plus forte que prévu.

Les coûts Corporate devraient augmenter pour atteindre environ € 70 millions, reflétant une intensification des activités de recherche liées à la feuille de route technologique et aux initiatives digitales, comme déjà annoncé.

La forte augmentation du prix des métaux précieux, en particulier des platinoïdes, entraîne une augmentation des besoins en fonds de roulement pour le Groupe, notamment dans le business group Catalysis, ce qui se répercute sur les flux de trésorerie disponibles.

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, et Filip Platteeuw, CFO, tiendront une conférence téléphonique à 10h00 CEST aujourd’hui, le 22 avril 2021. Plus d’informations sur : http://umicore.com/2021_outlook_fr

Pour plus d’informations

Relations avec les investisseurs

Saskia Dheedene +32 2 227 72 21 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com

Relations avec les médias

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Calendrier financier

29 avril 2021 Rapport d’activités du premier trimestre 2021

29 avril 2021 Assemblée générale annuelle

3 mai 2021 Date de négociation ex-dividende

4 mai 2021 Date d’enregistrement du dividende

5 mai 2021 Date de versement du dividende

30 juillet 2021 Résultats du premier semestre 2021

À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il se concentre sur des domaines d’application dans lesquels ses connaissances en sciences des matériaux, en chimie et en métallurgie font une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en business units axées sur le marché qui proposent des matériaux et solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre l’essentiel de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D sont réalisées dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de € 3,2 milliards (revenus de € 20,7 milliards hors métaux) et emploie actuellement quelque 10 800 personnes.







1 L’EBIT ajusté de Recycling s’élevait à € 362 millions en 2020.

2 L’EBIT ajusté de Catalysis s’élevait à € 154 millions en 2020.

3 Umicore a annoncé le 11 février 2021 prédire une croissance significative de l’EBIT ajusté pour Energy & Surface Technologies en 2021, conformément aux attentes du marché, qui s’élevaient alors à € 115 millions, et en hausse par rapport aux € 75 millions en 2020.