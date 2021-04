Umicore op weg naar een uitzonderlijke prestatie in 2021

English French Dutch

Umicore kende een zeer sterke start dit jaar aangedreven door stijgende edelmetaalprijzen - in het bijzonder voor rodium en in mindere mate palladium -, een sterke vraag in de verschillende business units en robuuste activiteiten.

Begin februari gaf Umicore aan dat ze verwachtte in 2021 een aanzienlijke winstgroei te kunnen boeken, waarbij alle business groups aan deze groei zouden bijdragen. Op basis van de prestaties tot op heden, de huidige zichtbaarheid op de vraag, en ervan uitgaand dat de prijzen voor edelmetalen rond het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar blijven, verwacht Umicore dat de aangepaste EBIT in 2021 € 1 miljard zal benaderen, wat ruim boven de huidige marktconsensus is. Rekening houdend met seizoensgebonden factoren in diverse activiteiten en de geplande onderhoudsstilstand in Hoboken in de herfst, wordt op dit moment verwacht dat de aangepaste EBIT in het eerste semester groter zal zijn dan in het tweede. Deze vooruitzichten veronderstellen dat er geen verslechtering zal plaatsvinden in de vraagpatronen van de autosector of, algemener, in de macro-economische omgeving, bijvoorbeeld door de evolutie van de pandemie.

In vergelijking met 2020 omvatten deze vooruitzichten voor het volledige jaar ‘op gelijke basis’ (like-for-like) een uitzonderlijke bijkomende bijdrage van ongeveer € 250 miljoen voortkomend uit de hogere prijzen voor edelmetalen.

Recycling zal naar verwachting het meest profiteren van de hierboven vermelde stijging van de metaalprijzen en uitzonderlijke winsten boeken, ruim boven die van vorig jaar1, met een sterke groei in alle business units en regio’s. Umicore’s vermogen om groeiende volumes van complexe PGM-rijke materialen te verwerken, stelt haar in staat om de huidige uitzonderlijke marktomstandigheden optimaal te benutten.

Catalysis zal haar aangepaste EBIT naar verwachting meer dan verdubbelen in vergelijking met 20202 als gevolg van een aanhoudend betere prestatie dan de markt door marktaandeelgroei in de Chinese en Europese markt voor lichte benzinewagens, een zeer gunstige platformmix en de voortdurende toename van benzinemotoren ten nadele van dieselmotoren binnen de Europese mix. De business group blijft ook profiteren van een groeiende vraag in Precious Metals Chemistry en Fuel Cell & Stationary Catalysts en van hoge PGM-prijzen.

Energy & Surface Technologies verwacht op dit moment een iets hogere aangepaste EBIT over het volledige jaar in vergelijking met de vooruitzichten meegedeeld in februari3. In Rechargeable Battery Materials is de verwachte volumegroei aan het materialiseren, met bijzonder sterke tractie in Europa en een gunstigere mix als resultaat. De vraag in de andere units van de business group is ook sterker dan voorspeld.

Corporate kosten zullen naar verwachting stijgen tot ongeveer € 70 miljoen en weerspiegelen de eerder aangekondigde opschaling van de onderzoeksactiviteiten op het vlak van de technologische roadmap en digitaliseringsprojecten.

De sterke stijging in edelmetalen, met name PGM’s, heeft tot gevolg dat de Groep een grotere behoefte aan werkkapitaal heeft, in het bijzonder in Catalysis, wat een impact heeft op de vrije kasstromen.

Een telefoonconferentie met Marc Grynberg, CEO, en Filip Platteeuw, CFO, zal plaatsvinden vandaag, 22 april 2021, om 10 u. CEST. Meer informatie: http://umicore.com/2021_outlook_nl

1 De aangepaste EBIT voor Recycling bedroeg € 362 miljoen in 2020.

2 De aangepaste EBIT voor Catalysis bedroeg € 154 miljoen in 2020.

3 Umicore kondigde op 11 februari 2021 aan dat de aangepaste EBIT voor Energy & Surface Technologies in 2021 naar verwachting significant zou groeien, in overeenstemming met de marktverwachtingen die toen € 115 miljoen bedroegen, wat een stijging is tegenover € 75 miljoen in 2020.