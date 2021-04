„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: „NRD Companies“ grupės pajamos pernai augo 6%

English Lithuanian

„ NRD Companies “ skelbia, kad 2020-aisiais metais pajamos paaugo 6% lyginant su 2019 m. – nuo 6,6 mln. iki beveik 7 mln. eurų. EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) išaugo daugiau nei tris su puse karto, nuo 166 tūkst. eurų iki 602 tūkst. eurų.

Viešojo, finansinio bei mažmeninio sektoriaus IT sprendimus kurianti grupė taip pat praneša, kad jai pavyko reikšmingai išplėsti įgyvendinamų projektų geografiją. Bendrovės praėjusiais metais vykdė projektus 27-iose pasaulio šalyse, o per paskutinius trejus metus – 37-iose šalyse.

Grupė skelbia įsitvirtinusi naujame regione – Karibų šalyse. Pajamos iš šio regiono augo 40% lyginant su 2019-aisiais. Per 2020 m. NRD Companies įgyvendino net keletą projektų šiame regione: asmenų unikalios skaitmeninės identifikacijos sistemos strategijos, veiksmų plano ir koncepcijos parengimas keturioms Rytų Karibų valstybių organizacijos (OECS) šalims: Grenadai, Dominikai, Sent Lusijai ir Sent Vinsentui bei Grenadinams. Tuo metu Angilijoje grupė parengė strategiją skaitmenizuoto verslo registro diegimui, kuri sudarys geresnes sąlygas vietinio verslo plėtrai bei padės pritraukti užsienio investicijų. Barbadose buvo įdiegta grupės sukurta valstybinių elektroninių paslaugų teikimo platforma, kuri palengvins piliečiams ir verslo atstovams prieinamumą prie valstybinių e. paslaugų.

„NRD Companies“ pajamas augino ir Afrikos regione – agreguotos pajamos didėjo net 61%, buvo tęsiami seni bei pradedami nauji projektai. Pavyzdžiui, grupė kartu su partneriu – privataus sektoriaus fondu – Ugandoje parengė skaitmeninės transformacijos planą, kurio tikslas – supaprastinti priežiūros ir reguliavimo procesus Ugandos mikrofinansų reguliavimo tarnyboje.

„Viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbystė, o kartu ir piliečių interesų išklausymas tampa vis svarbesnis tiek skatinant finansinę įtrauktį visame pasaulyje, tiek padedant užtikrinti prieigą prie būtiniausių viešųjų paslaugų, – sakė grupės generalinis direktorius Mindaugas Glodas. – Visi grupės vystomi projektai prisideda prie skaitmeninės atskirties mažinimo bei tvaresnio augančių ekonomikų augimo.

Pavyzdžiui, grupės sukurta Samoa nacionalinės asmens tapatybės ir civilinės registracijos strategija vėliau valstybei padės įsidiegti unikalaus ID sistemą, kuri piliečiams leis lengviau ir patogiau prieiti prie valstybinių viešųjų paslaugų, o valstybei – drastiškai sumažinti tokių paslaugų teikimo kaštus. Ši sistema leis piliečiams įgyti vieną iš pamatinių žmogaus teisių – teisę būti pripažintu asmeniu teisinėje valstybėje. Ji taip pat padės pasiekti Jungtinių Tautų iškeltą darnaus vystymosi tikslą iki 2030-ųjų suteikti teisinę tapatybę visiems, įskaitant naujagimius.“

„NRD Companies“ stiprino mokesčių administravimo sistemų diegimo ir konsultacijų verslo liniją. Pajamos iš grupės sukurtų mokesčių administravimo ir virtualių prekybinių kasų valdymo sistemos „VFDMS“ bei gyventojų pajamų mokesčių deklaravimo sistemų diegimo ir kitų susijusių projektų augo 37% lyginant su 2019 m. VFDMS sprendimas sulaukia didelio susidomėjimo iš valstybių, siekiančių skatinti ekonomikos atsigavimą mažinant prekybininkams verslo pradėjimo barjerus. Tuo metu pajamos iš valstybinių bei civilinių gyventojų registrų kūrimo, diegimo ir konsultavimo verslo linijos augo 49%.

Be anksčiau minėtų valstybėms ir valstybinės įstaigoms skirtų technologinių sprendimų, grupė taip pat prisideda prie nacionalinių paštų skaitmenizacijos bei kuria inovatyvius produktus ir sprendimus bankams, skolinimo įstaigoms ir mažmeninės prekybos atstovams.

„NRD Companies“ projektus vysto ir Lietuvoje. Grupės sukurtas Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo vedlys konkurse „Naujasis knygnešys 2020“, atrenkančiame stipriausius IT sprendimus, kurie toliau atstovaus Lietuvą prestižiniuose pasauliniuose apdovanojimuose „WORLD SUMMIT AWARDS WSA“, buvo pripažintas „Geriausiu sprendimu Lietuvai“, taip pat laimėjo „Publikos mėgstamiausio“ apdovanojimą.

Apie „NRD Companies“

„NRD Companies“ yra tarptautinė informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme. Grupė vienija kompanijas, skiriančias ypatingą dėmesį finansinių ir vyriausybinių technologijų sprendimų kūrimui bei praktika paremtomis konsultacijoms, taip siekdama padėti pasaulio šalims įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. „INVL Technology“ grupei priklausanti „NRD Companies“ yra pripažinta rinkos lyderė ir veiklą plėtoja visuose penkiuose žemynuose. Grupės įmonės sėkmingai realizuoja elektroninių paslaugų teikimo ir mokesčių administravimo platformos projektus, nacionalinių paštų skaitmenizavimą bei kitus skaitmeninius sprendimus.

„NRD Companies“ grupę sudaro šios dukterinės įmonės: „ETRONIKA“, „Norway Registers Development AS“, „NRD Systems“, „NRD Rwanda“, „NRD Bangladesh“ ir „Infobank Uganda“. Daugiau informacijos: https://www.nrd.no .

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Kazimieras Tonkūnas

UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris

El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

