Hermès international : Communiqué sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

Rapport d’informations trimestrielles à fin mars 2021

Forte progression des ventes au premier trimestre :

+44 % par rapport à 2020 et +33 % par rapport à 2019 à taux de change constants

Paris, le 22 avril 2021

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe au premier trimestre 2021 atteint 2 084 M€ (+44 % à taux de change constants et +38 % à taux de change courants), grâce à la performance remarquable de l’Asie et du Japon, à la reprise de l’Amérique et à la bonne résistance de l’Europe. La croissance en données comparables par rapport au premier trimestre 2019 est de 33 %.

Axel Dumas, Gérant d’Hermès, a déclaré :« Je tiens à remercier nos collaborateurs qui, depuis désormais un an, font preuve de courage et d’un engagement continu. La forte croissance des ventes, dans un contexte encore instable, témoigne de la solidité de notre modèle artisanal responsable, et de la désirabilité de nos collections auprès de nos clients dans le monde entier.»

Activité à fin mars par zone géographique

(Données à taux de change constants, sauf indication explicite)

Au premier trimestre 2021, l’activité dans les magasins du groupe marque une accélération des ventes qui progressent de 51 % par rapport à 2020 et de 41 % en comparaison avec le premier trimestre 2019. Le réseau a poursuivi son développement avec les ouvertures et extensions de magasins et le renforcement des ventes en ligne partout dans le monde. Les activités de vente en gros (-2 %) restent pénalisées notamment par les ventes aux voyageurs.

L’Asie hors Japon (+94 %) réalise une excellente performance dans l’ensemble de la zone, portée par la forte dynamique de la Grande Chine, et par une activité soutenue en Corée, en Thaïlande, à Singapour et en Australie. Organisé à Shanghai en mars, l’évènement autour de l’univers masculin a révélé à nos clients les coulisses de la collection printemps-été 2021.



Le Japon (+20 %) confirme à nouveau une progression solide qui s’appuie notamment sur la fidélité de sa clientèle locale, en dépit des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire. Un nouveau magasin a été inauguré avec succès en février sur l’avenue Omotesando à Tokyo, nouveau quartier pour la maison.



L’Amérique (+23 %) a renoué avec la croissance amorcée fin 2020 et réalise un bon premier trimestre en dépit des contraintes locales.



L’Europe hors France (-1 %) et la France (-9 %) restent pénalisées par la nouvelle vague de restrictions sur le premier trimestre et par les fermetures d’une partie des magasins dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse. La réduction des flux touristiques a été en partie compensée par la fidélité de la clientèle locale et par la forte progression des ventes en ligne. Le magasin de Lyon a rouvert après rénovation en février, et celui de la rue de Sèvres début mars dans un espace atypique, l’ancienne piscine de l’hotel Lutetia à Paris.

Activité à fin mars par métier

(Données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2021, tous les métiers ont renoué avec la croissance, avec une progression remarquable de la division Vêtement et Accessoires, de l’Horlogerie et des Autres métiers Hermès.

Les ventes de la Maroquinerie-Sellerie (+34 %) se sont accélérées au premier trimestre, portées par les fortes livraisons de fin d’année. Le sac Victoria, associant au cuir et à la toile une matière innovante, Sylvania, fabriquée à partir de Fine Mycelium, est venu compléter les collections. L’augmentation des capacités de production se poursuit, avec les maroquineries de Guyenne (Gironde) et de Montereau (Seine-et-Marne) qui seront inaugurées cette année, la maroquinerie de Louviers (Eure) prévue en 2022, le nouveau site dans les Ardennes à l’horizon 2023 et la seconde maroquinerie en Auvergne pour 2024. Hermès poursuit le renforcement de son ancrage territorial en France et le développement de l’emploi.

La division Vêtement et Accessoires (+51%) poursuit sa fortedynamique, grâce au succès des collections de prêt-à-porter et des accessoires de mode. Le défilé femme automne-hiver 2021 présenté dans un format digital en trois actes depuis New York, Paris et Shanghaien mars a reçu un très bel accueil, ainsi que la collection homme dévoilée en janvier.

Le métier Soie et Textiles (+34 %) réalise une belle performance grâce à la diversité des créations, des matières et des formats qui rencontrent un vif succès auprès de nos clients, notamment en Asie.

Les Parfums et Beauté (+21 %) sont en croissance et bénéficient du lancement en février du nouveau parfum masculin H24. La collection des rouges à lèvres poursuit son développement avec le lancement de l’édition limitée printemps-été 2021.

L’Horlogerie (+96 %) réalise une excellente performance, qui reflète le savoir-faire horloger, la technicité et la créativité des collections. La nouvelle montre masculine H08, à l’esprit sportif et aux lignes géométriques, vient d’être présentée au salon international Watches and Wonders à Genève en avril.

Les Autres métiers Hermès (+93 %) confirment leur forte dynamique, grâce à l’univers de la Maison et à la Bijouterie. La nouvelle collection de haute joaillerie Lignes sensibles a été présentée au magasin du Faubourg Saint Honoré en début d’année.

Autres faits marquants

À fin mars 2021, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable de 79 M€ sur le chiffre d’affaires.

Perspectives

Pour 2021, les impacts de l’épidémie de Covid-19, dont l’ampleur, la durée comme l’étendue géographique évoluent quotidiennement, sont aujourd’hui difficiles à évaluer. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous rendent confiants dans l’avenir. Le groupe reste très impliqué et mobilisé en adaptant ses dispositifs aux mesures prises par les autorités médicales et les pouvoirs publics.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

2021 se fait sous le signe de L’odyssée. Hermès continue son voyage avec confiance, affrontant les incertitudes du monde, fidèle à son identité.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin mars 2021 est disponible sur le site Internet du Groupe : https://finance.hermes.com .

Informations par Zone Géographique (a)

1er trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€ 2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants France 153,1 168,9 (9,3)% (9,3)% (17,2)% Europe (hors France) 227,9 234,7 (2,9)% (0,8)% (11,6)% Total Europe 381,0 403,5 (5,6)% (4,4)% (13,9)% Japon 241,1 213,6 12,9% 20,0% 20,6% Asie-Pacifique (hors Japon) 1 130,1 600,9 88,1% 93,6% 76,4% Total Asie 1 371,3 814,5 68,4% 74,3% 63,2% Amériques 290,9 258,5 12,6% 22,6% 14,7% Autres 40,6 29,0 39,7% 40,1% 20,9% TOTAL 2 083,7 1 505,5 38,4% 43,7% 32,8%

(a) Ventes par destination.

Informations par métier

1er trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€



2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 987,9 771,1 28,1% 33,6% 25,7% Vêtement et Accessoires (2) 473,4 325,8 45,3% 50,9% 35,1% Soie et Textiles 148,4 115,0 29,0% 33,9% 8,5% Autres métiers Hermès (3) 228,3 122,9 85,8% 92,8% 100,6% Parfums et Beauté 98,9 82,1 20,5% 21,4% 17,5% Horlogerie 78,1 41,0 90,3% 96,5% 83,8% Autres produits (4) 68,7 47,7 44,0% 46,4% 23,3% TOTAL 2 083,7 1 505,5 38,4% 43,7% 32,8%

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.





RAPPEL - CHIFFRES CLÉS 2020

En millions d'euros 2020 2019 Chiffre d'affaires 6 389 6 883 Croissance à taux courant vs n-1 -7,2 % 15,4 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) -6,0 % 12,4 % Résultat opérationnel courant (2) 1 981 2 339 en % du chiffre d'affaires 31,0 % 34,0 % Résultat opérationnel 2 073 2 339 en % du chiffre d'affaires 32,4 % 34,0 % Résultat net - Part du groupe 1 385 1 528 en % du chiffre d'affaires 21,7 % 22,2 % Capacité d'autofinancement 1 993 2 063 Investissements opérationnels 448 478 Cash Flow disponible ajusté (3) 995 1 406 Capitaux propres - Part du groupe 7 380 6 568 Trésorerie nette (4) 4 717 4 372 Trésorerie nette retraitée (5) 4 904 4 562 Effectifs (en nombre de personnes) 16 600 15 417

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l'actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

Le communiqué de presse et la présentation des résultats 2020 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Les comptes consolidés complets sont disponibles à l’adresse suivante https://finance.hermes.com ainsi que sur le site de l’AMF : www.amf-france.org .

