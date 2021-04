Referansesentre etablert innen digital patologi

English Norwegian

STOCKHOLM - 22. april 2021 - ContextVision, et medisinsk teknologiselskap som spesialiserer seg på bildebehandling, bildeanalyse og beslutningsstøtteverktøy for digital patologi, legger i dag frem tallene for første kvartal 2021.

Utviklingen innen digital patologi og selskapets første produkt, INIFY Prostate Screening, var sterkt gjennom kvartalet. Mens den pågående pandemien bremset salget litt, gjør selskapets sterke finansielle stilling – sammen med tette dialoger med nåværende og potensielle kunder – utsiktene særdeles positive.

«Dr. Filippo Fraggetta – en av Europas ledende patologer, som også har vært medvirkende i utviklingen av INIFY Prostate – bekrefter resultatene fra de pågående kliniske studiene, som indikerer at bruk av INIFY Prostate reduserer variansen mellom patologer, som igjen vil være en fordel for henvisninger, samt pasienter på lengre sikt. Dette er virkelig gode nyheter», sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.

Europeiske referansesentre innen digital patologi

I første kvartal fikk selskapet på plass viktige referansesentre, hvor installasjoner ble utført ved Vall d’Hebron universitetssykehus i Barcelona, ​​så vel som Hôpital de Bicêtre i Paris. Sistnevnte er et fullt digitalisert, høyt gjennomstrømmingslaboratorium og ledende innen digital patologi i Frankrike.

«Installasjoner og evalueringer ved sentrale referansesentre innen digital patologi i Europa er ekstremt viktig, og det er absolutt i tråd med vår strategi, å legge til laboratorier som de i Paris og Barcelona. INIFY Prostates toppmoderne teknologi, som både er enkel å installere og brukervennlig, er viktige faktorer når man digitaliserer laboratorier og letter på patologenes store arbeidsmengde», sier Palm.

Parallelt gjennom kvartalet gikk ContextVision videre med utviklingen av neste generasjons produkt for prostatakreft, samt forskning innen tykktarmskreft.

Lavere salg, men sterk interesse og etterspørsel

Salget blir fortsatt påvirket av pandemisituasjonen, men fallet i første kvartal i forhold til fjerde kvartal 2020, kan også delvis knyttes til kvartalsvise variasjoner.

«Det viktigste er at det ikke mangler interesse eller etterspørsel, og det er heller ikke kundetap innen medisinsk bildebehandling. Det er bare et spørsmål om tid før vi kan gå tilbake til den salgsveksten vi normalt forventer», sier Palm.

Selskapets finansielle stilling er sterk, med en kontantbeholdning på nærmere 50 millioner svenske kroner ved utgangen av kvartalet, slik at selskapet kan videreføre sin strategiske prosess som planlagt.

