Northbaze Group investerar i ett nytt Utvecklings- & Innovationscenter för Adiantes

Affärsområdet Adiantes inom Smart Mobility och dess OEM- och Private Label-verksamhet inom premiumlädersegmentet har expanderat expansivt under 2019 och framåt. Som ett nästa steg fokuserar Adiantes på att ytterligare förbättra innovations- och utvecklingsmöjligheterna genom att etablera ett nytt och modernt Utvecklings- & Innovationscenter hos Adiantes huvudkontor i Bangkok. Denna förbättring gör det möjligt för Adiantes att tillhandahålla ytterligare funktioner till sina kunder och att samarbeta nära i design- och innovationsprocesser för de olika premiumvarumärkena.

Projektet innefattar ett planerat samarbete med en av de ledande italienska mode- och designskolorna, med utbildning på plats hos oss och kunskapsöverföring samt samarbete från ledande kandidater från modedesign och mönstermakare med vår organisation.

Northbaze Group’s investeringar i projektet är en fortsättning i nuvarande strategin med värdeskapande inom koncernen samt ytterligare bidra till att positionera Adiantes som en ledande helhetsleverantör inom ett konkurrensutsatt område.

”Etableringen av vårt nya Utvecklings- & Innovationscenter är en viktig milstolpe i vår ambition att bli en ledande helhetsleverantör inom lädervaruindustrin. Den relaterade utbyggnaden av våra möjligheter inom design och innovation har mottagits extremt positivt av våra kunder och det ger ytterligare motivation för all personal på vår väg till excellens, säger Mauro Beck verkställande direktör för Adiantes Co., Ltd.

Det nya Utvecklings- & Innovationscentret har redan officiellt startat sin verksamhet sedan den 15 mars och kommer att vara fullt operativt den 1 juni.

Göteborg den 22:a april, 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, verkställande direktör

Mobil: +46 761 99 35 55

E-mail: henrik.andersson@northbazegroup.com

Om Northbaze Group AB

Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.