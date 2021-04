RAMSAY SANTE refinance avec succès sa dette syndiquée

English French

Communiqué de presse

Ramsay Santé refinance avec succès sa dette syndiquée

Paris, jeudi 22 avril 2021 - Le Groupe Ramsay Santé a procédé, le 22 avril 2021, au refinancement intégral de sa dette syndiquée (TLB 1, 2 et 3) dont les échéances étaient octobre 2022 et octobre 2024 et y attache, pour la première fois, des objectifs sociaux et environnementaux.

Ramsay Santé en qualité d’emprunteur a conclu avec BNP Paribas en tant que coordinateur et arrangeur, Crédit Agricole CIB et Mediobanca en tant qu’arrangeurs, un contrat de crédits « dette senior » à terme et renouvelable d’un montant global de €1 650m comprenant deux tranches TLB de respectivement €700m et €750m, un crédit Capex de €100m et un RCF de €100m. Cette dette senior, remboursable in fine le 22 avril 2026 pour €900m et le 22 avril 2027 pour €750m, a permis le refinancement total de la dette senior précédemment existante et a vocation à permettre le financement des besoins généraux de fonctionnement des entités du Groupe ainsi que le financement d’acquisitions et de dépenses d’investissement de croissance et de réorganisation.

Engagé, à travers toutes ses implantations européennes, dans une politique sociétale et environnementale, le Groupe a souhaité faire converger ses convictions et une optimisation de ses coûts de financement. Le développement d’une entreprise ne peut être durable que s’il concilie les intérêts économiques, les intérêts humains et l’intérêt environnemental. C’est pourquoi la mise en œuvre de la stratégie RSE au sein de Ramsay Santé repose sur ces 3 piliers :

Le pilier social qui implique de bien équiper, bien former et engager nos équipes pour assurer le meilleur niveau de qualité de soins à nos patients

Le pilier sociétal qui concerne l’engagement auprès des populations et des territoires où l’entreprise exerce son activité.

Le pilier environnemental qui implique d’avoir une vision raisonnée de son activité pour limiter son impact sur l’environnement.





Ainsi, cette nouvelle dette syndiquée intègre, pour la première fois, des critères sociaux et environnementaux détaillés dans un document cadre (Framework), coordonné par Crédit Agricole CIB et revu par un expert indépendant. Les marges de financement sont indexées, à la hausse comme à la baisse, au degré d’atteinte de ces objectifs.

Cette opération a rencontré un très vif succès auprès d’un large nombre d’investisseurs internationaux et a été sursouscrite 2 fois pour offrir à Ramsay Santé une des marges de financement les plus basses pour une maturité de 5 ans sur le marché de la dette TLB.

Tranche TLB 5 ans pour €700m à E+225bps / 99.75 OID

Tranche TLB 6 ans pour €750m à E+275bps / Par

Pascal Roché, Directeur Général du Groupe, déclare : « Merci à nos investisseurs, historiques et nouveaux : le fait que ce refinancement ait été souscrit deux fois traduit leur confiance dans la solidité de notre modèle actuel, le rôle majeur joué par Ramsay Santé dans la crise Covid, et l’ambition qui est la nôtre dans les cinq prochaines années de renforcer notre stratégie d’intégrateur des parcours de soins en Europe. C’est également un engagement très clair et cohérent de notre Entreprise de mettre au cœur de nos préoccupations les enjeux sociaux, environnementaux et de société. »

À propos de Ramsay Santé

Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens libéraux.

Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 350 établissements.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).

Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.

