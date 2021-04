Rush Factory Oyj liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2021

Yhtiötiedote 22.4.2021







Rush Factoryn tapahtumatoiminta vihdoin käynnistymässä





Rush Factoryn lipunmyynti kauden 2021 Color Obstacle Rush -tapahtumiin on pääsemässä vauhtiin. Kuluvan vuoden aikana yhtiön markkina-alueista Ison-Britannian markkinalla on ollut selkeä positiivinen kehitys lipunmyynnissä. Tammikuussa perinteisesti järjestettävään suurimpaan hintaportaaseen asiakkaat eivät vielä olleet valmiita, joten markkinointipanostukset pidettiin maltillisina. Maaliskuun 25. päivänä pidetty hintaporras Isossa-Britanniassa näytti kuitenkin asiakkaiden luottamuksen tapahtumien järjestämiseen palautuneen. Maaliskuun hintaporras oli suurempi kuin hyvänä verrokkina toimiva vuoden 2020 tammikuun hintaporras Isossa-Britanniassa. Lipunmyynti Isossa-Britanniassa maaliskuun hintaportaassa oli 0,240 miljoonaa euroa kun tammikuun 2020 hintaportaan myynti oli 0,224 miljoonaa euroa. Ennakkomyynti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 0,538 miljoonaa euroa ja tähän mennessä lippuja on myyty 2,889 miljoonalla eurolla.

“Iso-Britannia on ensimmäisenä maana yhtiön markkina-alueista kertonut selkeän suunnitelman yhteiskunnan avaamisesta ja rajoitusten purkamisesta. Asiakkaat ovat ottaneet tämän suunnitelman hyvin vastaan, joka näkyy maaliskuun hyvin sujuneessa hintaportaassa. Odotamme muiden maiden vastaavien suunnitelmien julkaisun aiheuttavan vastaavaa reaktiota myös muilla markkinoilla. On myös ollut mukava huomata yhtä aikaa positiivinen lipunmyynnin kehitys ja yhtiön omistajamäärän nousu,” tiivistää toimitusjohtaja Mika Metsämäki.

Iso-Britannia oli ensimmäinen Rush Factoryn markkina-alueista, joka julkaisi selkeän suunnitelman rajoitusten purkamisesta. Muut yhtiön markkina-alueet näyttävät seuraavan Ison-Britannian esimerkkiä. Esimerkiksi Tanska on jo purkanut rajoituksia koronapassin avulla ja suunnitelma tapahtumien mahdollistamiseksi on julkaistu. Keskustelu tapahtumien mahdollistamisesta on vilkastunut lähipäivinä myös Suomessa. Belgia ja Ranska ovat myös lähiviikkoina alkaneet vilkastumaan vaikka virallisia rajoitusten purun suunnitelmaa ei vielä ole julkaistu.

“Seuraamme mielenkiinnolla eri maiden suunnitelmia rajoitusten purkamiselle. Myös Belgia ja Ranska ovat huhtikuussa myyneet hyvin ja myynti on ollut ilman hintaportaitakin hyvällä tasolla. Nykyinen myynnin taso antaa odottaa hyvää seuraavalta hintaportaalta, joka on näillä näkymin Ranskan ja Belgian osalta 6. päivä toukokuuta. Näyttää vahvasti siltä että vihdoin pääsemme taas tekemään sitä minkä parhaiten osaamme, eli tarjoamaan asiakkaille unohtumattomia elämyksiä. Ensimmäinen kilpailijan tapahtuma järjestettiin Isossa-Britanniassa jo viime viikonloppuna onnistuneesti. Näillä näkymin meidän ensimmäinen tapahtuma on Liverpoolissa 16. päivä toukokuuta, joka aloittaa 12 viikkoisen Ison-Britannian kiertueemme. Heinäkuussa alkavat myös Saksan ja Tanskan tapahtumat,” kertoo toimitusjohtaja Mika Metsämäki.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei järjestetty tapahtumia joten liikevaihtoa tapahtumista ei ole vielä kirjattu. Kaikki yhtiön tapahtumien liput myydään ennakkoon ja ennakkomyynti pysyy yhtiön taseessa tapahtuman järjestämiseen saakka.





