Workday Versnelt Time-to-Value Van Klanten Met Uitbreiding Workday Extend

Nieuwe tools voor applicatieontwikkeling helpen organisaties sneller te innoveren, de organisatie wendbaarder te maken en meer waarde te halen uit hun investeringen in Workday



Innovatieve features voor orkestratie, databeheer en applicatielogica geven ontwikkelaars en IT-teams de mogelijkheid om nieuwe applicaties te bouwen met behulp van Workday-data om aan hun unieke behoeften te voldoen

AMSTERDAM, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , kondigt vandaag nieuwe mogelijkheden aan binnen Workday Extend - een oplossing die klanten en partners helpt om naadloos de kernapplicaties van Workday uit te breiden om aan hun unieke bedrijfsbehoeften te voldoen. Nieuwe tools voor orkestratie, databeheer en applicatielogica binnen Workday Extend helpen organisaties met hun digitale versnelling en ondersteunen betere bedrijfsresultaten, het verbeteren van werknemersbetrokkenheid en het verhogen van organisatorische wendbaarheid.

Verhoog organisatorische wendbaarheid met diepgaande uitbreidingen

Organisatorische snelheid is noodzakelijk en vereist flexibiliteit, zodat organisaties snel op veranderingen in kunnen spelen. Iedere organisatie heeft haar eigen unieke digitale processen. Toch worden veel organisaties tegenwoordig gedwongen om finance- en HR-data buiten de kernsystemen van de organisatie te plaatsen om al deze processen te verbinden en om te integreren met externe systemen. Dit verhoogt de complexiteit, de kosten en de risico’s.

Workday Extend biedt de klant community van Workday - die bestaat uit meer dan 50 miljoen werknemers wereldwijd - de mogelijkheid om snel en vol vertrouwen nieuwe apps te bouwen die draaien binnen Workdays kernapplicaties. De nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten maken waardevollere Workday Extend-applicaties mogelijk die de werknemersbetrokkenheid verhogen, ervaringen stroomlijnen en bedrijfsprocessen optimaliseren terwijl ze Workday-data veilig verbinden met systemen van externe partijen.

Deze diepgaande mogelijkheden tot uitbreiding houden op een unieke wijze de context van data, procesflow, gebruikerservaring en security in stand, zodat verbeterde app-ervaringen worden geleverd - in tegenstelling tot systemen die buiten Workday draaien of alleen algemene functionaliteit bieden. Die systemen vereisen dat integraties opnieuw worden gebouwd, gebruikersinterfaces en beveiliging worden gestroomlijnd en vervolgens dat verschillende kopieën van dezelfde data worden gesynchroniseerd. Met Workday Extend kunnen klanten de hele IT-stack versimpelen en finance- en HR-data veilig houden, zodat organisaties hun bestaande tech-investeringen kunnen optimaliseren met minimale risico’s.

Stimuleer snelle innovatie en haal meer waarde uit app-ervaringen

Met het nieuwe Workday Orchestrate, nu inbegrepen in het Workday Extend-abonnement, beschikken app-ontwikkelaars over de mogelijkheid om finance- en HR-processen tussen Workday en systemen van derde partijen te coördineren. Deze coördinatie wordt gevisualiseerd door de Orchestration Builder - een drag-and-drop-interface die eenvoudige, stap-voor-stap low-code ontwikkelervaringen biedt om applicatielogica te definiëren, data in kaart te brengen en transformaties uit te voeren.

Met deze toegevoegde functionaliteiten bevordert Workday Extend een meer verbonden, aanpasbaar en uitbreidbaar Workday, dat organisaties in staat stelt sneller te innoveren om aan hun specifieke behoeften te voldoen en dat hun time-to-value versnelt. Klanten profiteren ook van:

Snellere ontwikkeling van nieuwe digitale bedrijfscapaciteiten. Workday Extend benut de kernprincipes van de Workday-architectuur en maakt het organisaties mogelijk om snel en diepgaand Workday-data en -processen uit te breiden. Daarnaast levert de app-catalogus van Workday Extend een gecureerde lijst van app-templates en referentie-apps voor veelvoorkomende zakelijke scenario's, die klaar zijn voor onmiddellijke configuratie en implementatie. Klanten die gebruik maken van Workday Extend hebben een vermindering van inspanningen in app-ontwikkeling van tot wel 75% ten opzichte van alternatieve technologieën - waarmee ze de ontwikkeling versnellen van maanden naar weken.

Workday Extend benut de kernprincipes van de Workday-architectuur en maakt het organisaties mogelijk om snel en diepgaand Workday-data en -processen uit te breiden. Daarnaast levert de app-catalogus van Workday Extend een gecureerde lijst van app-templates en referentie-apps voor veelvoorkomende zakelijke scenario's, die klaar zijn voor onmiddellijke configuratie en implementatie. Klanten die gebruik maken van Workday Extend hebben een vermindering van inspanningen in app-ontwikkeling van tot wel 75% ten opzichte van alternatieve technologieën - waarmee ze de ontwikkeling versnellen van maanden naar weken. Verminderde complexiteit en kosten. Met Workday Extend is een lappendeken aan app ontwikkeling- en deploymentplatforms, workflow- en integratietools en managementsystemen om nieuwe apps en werkervaringen te bouwen niet meer nodig. Dit maakt het voor IT-teams mogelijk om de complexiteit en kosten van de tech-stack te verminderen, waardoor er meer capaciteit overblijft om bedrijfsresultaten te verbeteren.

Met Workday Extend is een lappendeken aan app ontwikkeling- en deploymentplatforms, workflow- en integratietools en managementsystemen om nieuwe apps en werkervaringen te bouwen niet meer nodig. Dit maakt het voor IT-teams mogelijk om de complexiteit en kosten van de tech-stack te verminderen, waardoor er meer capaciteit overblijft om bedrijfsresultaten te verbeteren. Meer vertrouwen. Klanten die gebruik maken van Workday Extend hebben meer gemoedsrust, in de wetenschap dat de apps die zij ontwikkelen zich bevinden in de wereldwijde, vertrouwde Workday Enterprise Management Cloud. Hierdoor worden de veiligheids- en privacyrisico's die gepaard gaan met het verplaatsen van data naar een systeem buiten Workday geminimaliseerd.



Reacties op het nieuws

“Onze wereldwijde klanten hebben behoefte aan technologieën die een business-first aanpak ondersteunen - het soort dat hen onderscheidt, huidige investeringen toekomstbestendig maakt en innovatieve nieuwe manieren om zaken te doen stimuleert,” zegt Jim Stratton, chief technology officer (CTO) bij Workday. “Workday Extend helpt om het gat te dichten tussen de behoeften en de capaciteiten binnen IT, zodat bedrijven vol vertrouwen en veilig het groeiende tempo van veranderingen kunnen bijhouden.”

“Dankzij de kennis van ons team van de Workday-technologie en het vertrouwen in hun beheermodel, hebben we binnen enkele weken volledige Workday Extend-apps ontwikkeld en in gebruik genomen”, zegt Eric Chung, directeur HR technology - Innovation bij Sun Life. “De ontwikkeling van apps met Workday is snel en veilig omdat we gevestigde datastructuren en design patterns kunnen hergebruiken”.

“Met Workday Extend waren we in staat om een self-service app voor werknemersaandelen te bouwen die ons helpt het aandelenregistratieproces te stroomlijnen en het aantal vragen gerelateerd aan aandelenopties te verminderen voor het financiële team”, zegt Krishna Gundihithlu, manager, People Technology bij Netflix. “De mogelijkheid om gebruik te maken van de beveiligings- en privacycontroles binnen Workday's vertrouwde enterprise management cloud stelt ons in staat om vol vertrouwen nieuwe apps zoals deze te ontwikkelen om aan onze unieke behoeften te voldoen en meer waarde te halen uit onze Workday-investering."

“Workday Extend, met het nieuwe Workday Orchestrate en mogelijkheden voor databeheer en applicatielogica, zet een nieuw traject in voor het bedrijf omdat het Workday openstelt om klanten te helpen hun digitale transformatie te versnellen," zegt Mickey North Rizza, programma vice president, Enterprise Applications en Digital Commerce, IDC. "Het uitbreiden van de waarde van Workday HR- en finance-data en -processen voor zowel klanten als partners is het doel, en met de aankondiging van vandaag heeft Workday dat waargemaakt.”

Aanvullende informatie

Voor extra inzicht:

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources . Workday-applicaties voor financieel beheer, HR, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van medium enterprises tot ruim 45 procent van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naar www.workday.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder andere verklaringen omtrent de verwachte prestaties en voordelen van de producten van Workday. De woorden "geloven", “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “verwachten” en soortgelijke termen zijn bedoeld om aan te geven dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risicofactoren, onzekerheden en aannames. Indien de risicofactoren concreet worden of aannames onjuist blijken, kunnen resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn genoemd. Risicofactoren houden onder meer in, maar beperken zich niet tot, de risicofactoren zoals beschreven in de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde stukken, waaronder ons Formulier 10-K voor het fiscale jaar dat op 31 januari 2021 eindigde, en onze toekomstige verslagen die wij van tijd tot tijd aan de SEC zullen overleggen, waarin de feitelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Workday aanvaardt geen enkele verplichting en heeft op dit moment niet de intentie om eventuele toekomstgerichte verklaringen na publicatie te actualiseren.

Niet op de markt gebrachte diensten, kenmerken of functies die in dit document, op onze website of in andere persberichten of publieke verklaringen zijn genoemd en op dit moment niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken door Workday worden gewijzigd en kunnen niet als gepland of in het geheel niet worden geleverd. Klanten die diensten van Workday, Inc. aanschaffen, dienen hun aankoopbeslissing te maken op basis van de op dit moment beschikbare diensten, kenmerken en functies.

Workday Persdesk

Malika Brahiti

Workday EMEA

+33 (6) 80 14 14 47

malika.brahiti@workday.com



Linda Schilperoort

+ 31 (0)23 555 34 24

workday@clarity.pr

www.workday.com