Workday Ofrece Nuevas Capacidades Con Workday Extend

Estas nuevas herramientas y funciones de desarrollo de aplicaciones ayudan a las empresas a innovar más rápidamente, a aumentar la agilidad de la organización y a obtener más valor de su inversión actual en Workday



Las innovadoras capacidades de orquestación de datos y análisis permiten a los desarrolladores de aplicaciones y a los departamentos de TI crear nuevas aplicaciones aprovechando los datos de Workday para satisfacer sus necesidades empresariales

MADRID, Spain, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos , ha anunciado hoy nuevas capacidades en Workday Extend , una solución que ayuda a los clientes y socios a ampliar las aplicaciones centrales de Workday para satisfacer sus necesidades empresariales. Las nuevas capacidades de orquestación de datos y lógica de Workday Extend ayudarán a las organizaciones a avanzar en sus esfuerzos de aceleración digital y a aportar valor al negocio, mejorando el compromiso de los empleados y aumentando la agilidad de la organización.

Mejorar la agilidad de la organización con una gran extensibilidad

La velocidad de la organización es un requisito indispensable que exige a las empresas moverse con agilidad y adaptarse rápidamente a los cambios. Cada empresa tiene sus propios procesos y transacciones digitales, pero hoy en día muchas organizaciones se ven obligadas a mover los datos relativos a finanzas y a Recursos Humanos fuera de su sistema central para conectar estos procesos e integrarlos con sistemas de terceros, lo que añade complejidad, costes y riesgos.

Workday Extend permite a la comunidad de clientes de Workday —que representa a más de 50 millones de trabajadores en todo el mundo— crear de forma rápida y segura nuevas aplicaciones que se ejecutan dentro de las aplicaciones principales de Workday. Con nuevas capacidades y funcionalidades, Workday Extend permite crear aplicaciones de mayor valor que aumentan el compromiso de los empleados, agilizan las experiencias y optimizan los procesos empresariales al tiempo que conectan de forma segura los datos de Workday con sistemas de terceros. Esta capacidad mantiene de forma única el contexto de los datos, el flujo de procesos, la experiencia del usuario y la seguridad para ofrecer una mejor experiencia, a diferencia de los sistemas que se ejecutan fuera de Workday o que solo ofrecen funciones genéricas, ya que estos sistemas requieren volver a crear sistemas de integración, optimizar las interfaces de usuario y la seguridad y luego sincronizar copias separadas de los mismos datos. Ahora, con Workday Extend, los clientes simplifican la estructura TI y mantienen los datos de finanzas y RRHH más seguros para que las organizaciones puedan optimizar su inversión tecnológica existente con un riesgo mínimo.

Innovación másrápida para obtener mejores experiencias en las aplicaciones

Con el nuevo Workday Orchestrate, que ahora se incluye con la suscripción a Workday Extend, los desarrolladores de aplicaciones tienen la capacidad de orquestar procesos financieros y de personal en Workday y en sistemas de terceros. Estas estructuras se construyen visualmente mediante Orchestration Builder, una interfaz de usuario de arrastrar y soltar que proporciona experiencias guiadas y simplificadas de bajo desarrollo de código para definir la lógica, asignar datos y realizar transformaciones.

Con esta funcionalidad añadida, Workday Extend ayuda a fomentar un Workday aún más conectado, adaptable y extensible que permite a las organizaciones innovar más rápidamente para satisfacer sus necesidades específicas y acelerar el tiempo de generación de valor. Los clientes también se benefician de:

Desarrollo rápido de nuevas capacidades empresariales digitales . Workday Extend aprovecha los principios arquitectónicos fundamentales de Workday y permite a las empresas ampliar rápidamente y en profundidad los datos y procesos de Workday. Además, el catálogo de aplicaciones de Workday Extend ofrece plantillas de aplicaciones y aplicaciones de referencia que abordan escenarios empresariales comunes y están preparados para su configuración e implementación inmediatas. Los clientes que utilizan Workday Extend han logrado una reducción de hasta el 75 por ciento en el esfuerzo de desarrollo de aplicaciones —acelerando el desarrollo de meses a semanas— en comparación con otras tecnologías





Reducción de complejidad y costes . Con Workday Extend, los equipos de TI pueden eliminar la necesidad de un entramado de plataformas de desarrollo y despliegue de aplicaciones, herramientas de flujo de trabajo e integración y sistemas de gestión para crear nuevas aplicaciones y experiencias para empleados. Esto permite reducir la complejidad y los costes de la estructura tecnológica, liberando más capacidad la empresa





Mayor confianza. Los clientes que utilizan Workday Extend pueden tener una mayor confianza al saber que las aplicaciones que desarrollan están en la nube de gestión empresarial global y de confianza de Workday, lo que minimiza los riesgos de seguridad y privacidad asociados al traslado de datos fuera de Workday a un sistema independiente



Declaraciones

"Nuestros clientes globales necesitan tecnologías que respalden un enfoque que dé prioridad al negocio, del tipo que los diferencia, protege sus inversiones actuales e impulsa nuevas formas innovadoras de hacer negocios", dijo Jim Stratton, chief technology officer, Workday. "Workday Extend ayuda a cerrar la brecha de aceleración que existe entre las necesidades y la capacidad TI para que las empresas puedan seguir con confianza y seguridad el creciente ritmo de cambio."

"Hemos desarrollado y e implementado apps completas de Workday Extend en pocas semanas gracias a la experiencia de nuestro equipo con la tecnología de Workday y a la confianza en su modelo de gestión", afirma Eric Chung, director, HR Technology - Innovation, Sun Life. "El desarrollo de apps con Workday es rápido y seguro dada nuestra capacidad de reutilizar estructuras de datos y patrones de diseño establecidos."

"Gracias a Workday Extend, hemos podido crear una app de self-service stock para empleados que nos ha ayudado a agilizar el proceso de inscripción de datos y acciones y a reducir las consultas relacionadas con las opciones sobre acciones para el equipo de finanzas", afirma Krishna Gundihithlu, manager, People Technology, Netflix. "Contar con la capacidad de aprovechar los controles de seguridad y privacidad dentro de la nube de gestión empresarial de Workday nos permite crear con confianza nuevas aplicaciones como ésta para satisfacer nuestras necesidades y obtener más valor de nuestra inversión en Workday."

"Workday Extend, gracias a las nuevas capacidades de Workday Orchestrate y de datos y lógica, marca una nueva trayectoria para la compañía ampliando las posibilidades de Workday para ayudar a los clientes a acelerar su viaje de transformación digital", apunta Mickey North Rizza, program vice president, Enterprise Applications & Digital Commerce, IDC. "Ampliar el valor de los datos y procesos de Recursos Humanos y finanzas de Workday es uno de los principales objetivos, tanto para los clientes como para los socios, y con el anuncio de hoy, Workday lo ha hecho posible."

Información Adicional

Para una mayor perspectiva:

Sobre Workday

Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos para que ayuda a sus clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Las aplicaciones de Workday para gestión financiera, Recursos Humanos, planificación, gestión de gastos y analytics, han sido adoptadas por miles de organizaciones de todos los sectores en el mundo, incluyendo desde medianas empresas, hasta más del 45 por ciento de las compañías de la lista Fortune 500. Para obtener más información sobre Workday, visite workday.com .

Declaraciones que se refieren a previsiones futuras

Esta nota de prensa contiene declaraciones acerca del futuro; entre otras cosas, declaraciones sobre el rendimiento y los beneficios esperados de las ofertas de Workday. Las palabras "creer", "puede", "hará", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "esperar", "buscar", "planear", "proyectar" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones de carácter prospectivo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos están implícitos en estas perspectivas, pero no se limitan exclusivamente a ellos. Los riesgos descritos en nuestros registros con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluyendo nuestro Formulario 10-K para el año fiscal que termina el 31 de enero de 2021 y nuestros informes futuros que podemos presentar ante la SEC de forma eventual podrían causar que los resultados reales varíen con respecto a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación y no tiene actualmente la intención de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de esta publicación.

Cualquier servicio, característica o función no publicada a la que se haga referencia en este documento, nuestro sitio web u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén accesibles de manera pública actualmente están sujetos a cambios a discreción de Workday y pueden no ser entregados como se concibieron o directamente no ser entregados. Los clientes que contraten los servicios de Workday, Inc. deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, características y funciones que están disponibles actualmente.

