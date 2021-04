Workday Ger Sina Kunder Snabbare Time-to-Value Genom Nya Funktioner i Workday Extend

Nya App-Funktioner och Utvecklingsverktyg Hjälper Företag att Utveckla Snabbare, Öka Sin Organisatoriska Smidighet och Få Större Värde Från Sin Befintliga Workday-investering



Innovativ Orkestrering, Data och Logik Ger Apputvecklare och IT-avdelningar Möjlighet att Bygga Nya Appar som Utnyttjar Workday-data för att Tillgodose Deras Unika Behov

STOCKHOLM, Sweden, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, tillkännager idag nya funktioner i Workday Extend - en lösning som hjälper kunder och partners att sömlöst nå förbi grundläggande Workday-applikationer för att tillgodose deras unika affärsbehov. Ny orkestrering, data och logiska funktioner inom Workday Extend hjälper organisationer att snabbare uppgradera sina digitala insatser för bättre affärsvärde, ökat medarbetarengagemang och organisatorisk smidighet.



Ökar Den Oganisatoriska Smidigheten Genom Att Nå På Djupet

Organisatorisk snabbhet är nödvändigt för företag att röra sig smidigt och snabbt anpassa sig till förändringar. Varje företag har sina egna unika digitala processer och transaktioner, men idag tvingas många organisationer att flytta ekonomi- och HR-data utanför kärnsystemet för att ansluta dessa processer och integreras med tredjepartssystem. Detta medför ökad komplexitet, större kostnad och risk.

Workday Extend ger Workdays kunder - som representerar över 50 miljoner anställda världen över - möjlighet att snabbt och säkert bygga nya appar som körs inom Workdays kärnapplikationer. Med nya funktioner möjliggör Workday Extend appar som ökar medarbetarnas engagemang, effektiviserar upplevelser och optimerar affärsprocesser samtidigt som Workday-data säkert kopplas till tredjepartssystem. Denna djupa tillgänglighet håller kontexten för data, processflöde, användarupplevelse och säkerhet på plats för att leverera förbättrade app-upplevelser, till skillnad från system som körs utanför Workday eller som endast erbjuder funktioner för allmänt ändamål. Dessa system kräver ombyggnad av integrationer, rationalisering av användargränssnitt och säkerhet samt synkronisering av separata kopior av samma data. Med Workday Extend kan kunder förenkla sin IT-stack och se till att data som rör ekonomi och HR-data hålls säkrare så att organisationer kan optimera sin befintliga teknikinvestering med minimal risk.



Skapar Snabbare Innovation För Bättre Upplevelser Av Appar

Med nya Workday Orchestrate, som nu ingår i en Workday Extend-prenumeration, har apputvecklare möjlighet att ordna ekonomi- och personalprocesser i både Workday och tredjepartssystem. Dessa orkestreringar byggs visuellt med Orchestration Builder - ett dra-och-släpp-användargränssnitt som ger guidade, förenklade utvecklare av lågkodsupplevelser för att definiera logik, kartdata och utföra transformationer.

Med denna extra funktionalitet främjar Workday Extend ett än mer anslutet, anpassningsbart och utbyggbart Workday som gör det möjligt för organisationer att förnya sig snabbare för att tillgodose deras specifika behov och påskynda time-to-value. Kunder kan också dra nytta av:



Snabbare U tveckling av nya D igitala A ffärsmöjligheter. Workday Extend utnyttjar de grundläggande arkitektoniska principerna för Workday och gör det möjligt för företag att snabbt och noggrant utöka Workday-data och processer. Workdays Extend-appkatalog erbjuder en samlad lista över appmallar och referensappar som adresserar vanliga affärsscenarier och är redo för omedelbar konfiguration och distribution. Kunder som använder Workday Extend har uppnått upp till 75 procent minskning av applikationsutvecklingsarbetet – påskyndat utvecklingen från månader till veckor - jämfört med alternativa tekniker.





Workday Extend utnyttjar de grundläggande arkitektoniska principerna för Workday och gör det möjligt för företag att snabbt och noggrant utöka Workday-data och processer. Workdays Extend-appkatalog erbjuder en samlad lista över appmallar och referensappar som adresserar vanliga affärsscenarier och är redo för omedelbar konfiguration och distribution. Kunder som använder Workday Extend har uppnått upp till 75 procent minskning av applikationsutvecklingsarbetet – påskyndat utvecklingen från månader till veckor - jämfört med alternativa tekniker. Minskad K omplexitet och M inskade K ostnader. Med Workday Extend slipper IT-team att använda sig av ett lapptäcke av apputvecklings- och distributionsplattformar, arbetsflödes- och integrationsverktyg och ledningssystem för att bygga nya appar och medarbetarupplevelser. Detta gör det möjligt för dem att minska teknikstackkomplexiteten såväl som kostnader, vilket frigör mer kapacitet till verksamheten.





Med Workday Extend slipper IT-team att använda sig av ett lapptäcke av apputvecklings- och distributionsplattformar, arbetsflödes- och integrationsverktyg och ledningssystem för att bygga nya appar och medarbetarupplevelser. Detta gör det möjligt för dem att minska teknikstackkomplexiteten såväl som kostnader, vilket frigör mer kapacitet till verksamheten. Större Förtroende. Kunder som använder Workday Extend kan känna sig lugnare då de vet att apparna de utvecklar finns på det globala, betrodda Workday Enterprise Management Cloud. På så vis minimeras de säkerhets- och integritetsrisker som det innebär att flytta data utanför Workday till ett separat system.



Kommentarer Till Nyheterna

"Våra globala kunder behöver teknik som stöder ett företag-först tillvägagångssätt – något som skiljer dem från andra, framtids-säkrar deras befintliga investeringar och driver nya innovativa sätt att göra affärer", säger Jim Stratton, teknikchef på Workday. "Workday Extend hjälper till att stänga det accelerationsgap som finns mellan IT-behov och kapacitet, så att företag enkelt och säkert kan följa den allt snabbare utvecklingen.”

"Vi har utvecklat och distribuerat Workday Extend-appar inom bara några veckor tack vare vårt teams förtrogenhet med Workday-teknik och deras styrningsmodell", säger Eric Chung, chef för HR Technology - Innovation, Sun Life. "Apputveckling med Workday går snabbt och är säkert eftersom vi kan återanvända etablerade datastrukturer och designmönster."

"Med hjälp av Workday Extend kunde vi bygga en app som ger våra medarbetare möjlighet till självbetjäning. Detta har hjälpt oss att effektivisera lagerregistreringsprocessen och minska aktieoptionsrelaterade frågor för finansgruppen", säger Krishna Gundihithlu, chef, People Technology, Netflix. "Genom att utnyttja säkerhets- och sekretessregleringarna i Workdays betrodda företagshanteringsmoln får vi möjlighet att på ett säkert sätt bygga upp nya appar som denna för att möta våra unika behov och få mer värde från vår Workday-investering."

"Workday Extend, med de nya Workday Orchestrate samt data- och logikfunktionerna, öppnar nya möjligheter för företag när de använder Workday för att hjälpa sina kunder att påskynda sin digitala transformationsresa", säger Mickey North Rizza, programchef för Enterprise Applications och Digital Handel, IDC. "Att utöka värdet på Workdays person- och finansdata såväl som processer för både kunder och partners är målet, något som Workday genom dagens tillkännagivande åstadkommit."

Ytterligare information

För ytterligare perspektiv:

Om Workday

Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 45 procent av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com

Framåtblickande Uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden inklusive bland annat uttalanden om den förväntade prestationen och fördelarna med Workdays erbjudanden. Orden "tro", "får", "kommer", "uppskatta", "fortsätta", "förutse", "tänka", "förvänta", "söka", "planera", "projekt" och liknande uttryck är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och antaganden. Om riskerna uppstår eller om antaganden visar sig vara felaktiga, kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från de resultat som dessa framåtblickande uttalanden innebär. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i vår ansökan till Securities and Exchange Commission (“SEC”), inklusive vårt formulär 10-K för det finansiella kvartalet som slutade den 31 januari 2021 och våra framtida rapporter som vi lämnar in med SEC med jämna mellanrum, vilket kan få faktiska resultat att skilja sig från de förväntade. Workday påtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtblickande uttalanden efter datumet för denna release.

Alla icke-släppta tjänster, funktioner eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, vår webbplats eller andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte finns tillgängliga, kan komma att ändras efter Workdays och Workday Strategic Sourcing godtycke och kan komma att inte levereras som planerat, eller alls. Kunder som köper tjänster från Workday och/eller frånWorkday Strategic Sourcing bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, funktioner och funktioner som för närvarande är tillgängliga.



För Mer Information:

Patrick Evenden, Workday

media@workday.com



Lovisa Fredriksson, presskontakt

lovisa.fredriksson@thepr.network