Workday Accélère La Création De Valeur Pour Ses Clients Grâce Aux Nouvelles Fonctionnalités De Workday Extend

PARIS, 22 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , annonce le lancement de Workday Extend. Cette solution permet aux clients et partenaires de développer aisément de nouvelles fonctionnalités Workday afin de répondre à leurs besoins uniques. Grâce aux nouvelles capacités d’orchestration, de gestion de données et de logique métier de Workday Extend, les entreprises pourront accélérer leur transformation digitale et proposer encore plus de valeur, améliorer l’engagement de leurs collaborateurs, et faire preuve d’une plus grande agilité.

Accroître l’agilité organisationnelle grâce à une forte évolutivité

La rapidité est désormais indispensable pour les entreprises qui doivent faire preuve d’agilité et s’adapter rapidement au changement. Chacune d’entre elles possède ses propres processus et transactions. Pourtant, beaucoup sont contraintes de migrer leurs données Finance et RH hors de leur système central, afin de connecter ces processus et de les intégrer à des systèmes tiers, générant davantage de complexité, de coûts et de risques.

Avec Workday Extend, les clients Workday (représentant près de 50 millions de professionnels dans le monde) peuvent créer rapidement et en toute confiance de nouvelles fonctionnalités s’exécutant au sein des applications Workday. Ainsi, ils peuvent générer plus de valeur, harmoniser les expériences, et optimiser les processus métiers tout en connectant de façon sécurisée les données Workday à des systèmes tiers. Cette extensibilité permet de conserver le même cadre de gestion des données, de flux de processus, d’expérience utilisateur et de sécurité, de façon à proposer ainsi des expériences améliorées - contrairement aux systèmes tiers ou n’offrant que des fonctions génériques. Ces derniers nécessitent en effet la création de nouvelles intégrations. Il faut ensuite rationaliser les interfaces et la sécurité, puis synchroniser différentes copies des mêmes données. Désormais, avec Workday Extend, les clients bénéficient d’une pile technologique simplifiée, et peuvent renforcer la sécurité de leurs données Finance et RH. Ainsi, les entreprises peuvent optimiser leurs investissements technologiques existants en prenant un minimum de risques.

Accélérer l’innovation pour proposer des applications à grande valeur ajoutée

Grâce à Workday Orchestrate, désormais inclus dans Workday Extend, les développeurs peuvent orchestrer les processus financiers et de gestion RH dans Workday, mais également dans des systèmes tiers. Ces orchestrations sont conçues visuellement à l’aide d’Orchestration Builder, une interface « drag and drop » (glisser-déposer) qui offre une expérience de développement low-code intuitive et simplifiée permettant de définir une logique métier, de mapper des données et d’effectuer des modifications.

Grâce à cette fonctionnalité, Workday Extend propose à ses clients une solution encore plus connectée et évolutive permettant aux entreprises d’innover plus rapidement afin de répondre à leurs besoins spécifiques, et d’accélérer leur retour sur investissement. D’autres avantages viennent étoffer la solution :

Accélération du d éveloppement de n ouvelles f onctionnalités d estinées à l ’entreprise n umérique . Workday Extend tire parti des principes architecturaux de base de Workday, et permet aux entreprises de rendre leurs données et processus Workday extensibles rapidement et en profondeur. En outre, le catalogue Workday Extend propose une sélection de modèles et d’applications de référence adaptés aux scénarios les plus courants, et prêts pour une configuration et un déploiement immédiat. Les clients de la solution réduisent de 75 % leurs efforts en matière de développement, qui passe de plusieurs mois à quelques semaines, par rapport à d’autres offres.





Workday Extend tire parti des principes architecturaux de base de Workday, et permet aux entreprises de rendre leurs données et processus Workday extensibles rapidement et en profondeur. En outre, le catalogue Workday Extend propose une sélection de modèles et d’applications de référence adaptés aux scénarios les plus courants, et prêts pour une configuration et un déploiement immédiat. Les clients de la solution réduisent de 75 % leurs efforts en matière de développement, qui passe de plusieurs mois à quelques semaines, par rapport à d’autres offres. Moins de c omplexité, c oûts r éduits. Avec Workday Extend, les équipes IT ne font plus face à une multitude de plateformes de développement et de déploiement, d’outils de workflows et d’intégration, et de systèmes de gestion nécessaires à la création de nouvelles applications et expériences collaborateurs. Le résultat ? Moins de complexité et des coûts technologiques réduits, conférant un plus fort potentiel pour répondre aux besoins métier.





Avec Workday Extend, les équipes IT ne font plus face à une multitude de plateformes de développement et de déploiement, d’outils de workflows et d’intégration, et de systèmes de gestion nécessaires à la création de nouvelles applications et expériences collaborateurs. Le résultat ? Moins de complexité et des coûts technologiques réduits, conférant un plus fort potentiel pour répondre aux besoins métier. Plus de confiance. Les utilisateurs de Workday Extend peuvent développer des applications en toute confiance hébergées sur la plateforme Workday Enterprise Management Cloud, hautement sécurisée et qui veille au respect de la confidentialité lors de la migration de données Workday vers un système tiers.

Commentaire

“Nos clients du monde entier ont besoin de technologies adaptées à une approche orientée métier qui leur permettent de se démarquer de la concurrence, d’assurer la pérennité de leurs investissements existants, et de mettre en place de nouveaux processus innovants, déclare Jim Stratton, chief technology officer chez Workday. Workday Extend réduit l’écart entre les besoins informatiques et la capacité disponible. Les entreprises peuvent ainsi faire face à l’accélération des changements en toute confiance et de façon sécurisée.”

Familiers des technologies Workday, nous avons pu développer et déployer les applications Workday Extend en quelques semaines seulement grâce à la confiance que nous accordons à leur modèle de gouvernance, déclare Eric Chung, director, HR technology - Innovation chez Sun Life. Le développement d’applications est rapide et sécurisé, car nous pouvons réutiliser des structures de données et des modèles de conception éprouvés.”

“Grâce à Workday Extend, nous avons pu créer une application en self-service destinée à nos collaborateurs. Celle-ci nous a permis de rationaliser le processus d’enregistrement de nos stock-options et de réduire les demandes soumises à notre équipe financière à ce sujet, déclare Krishna Gundihithlu, manager, People Technology chez Netflix. Grâce à la sécurité et aux contrôles de confidentialité intégrés au Cloud éprouvé de gestion d’entreprise Workday, nous pouvons mettre à disposition de nouvelles applications de ce genre en toute confiance qui répondent à nos besoins spécifiques et nous permettent d’obtenir davantage de valeur de nos investissements Workday.”

“Avec ses nouvelles capacités d’orchestration, de gestion de données et de logique métier, Workday Extend donne une nouvelle trajectoire à l’entreprise, qui ouvre sa plateforme et permet ainsi à ses clients d’accélérer leur transformation digitale, déclare Mickey North Rizza, program vice president, enterprise applications and digital commerce chez IDC. L’objectif est d’offrir aux clients et partenaires toute la valeur des données et processus de gestion RH et Finance. Avec cette annonce, Workday y est parvenu.”

