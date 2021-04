English Finnish

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.4.2021

ROBIT OYJ: LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

Robit jatkoi hyvää kehitystä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön kasvu ja kannattavuus kehittyivät vakaasti. Myös kasvuhankkeet etenivät suunnitellusti.

Robitin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,1 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 23,0 miljoonaa euroa (21,5). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 8,7 prosenttia. Robit saavutti myös yhtiön historian korkeimman liikevaihtokuukauden maaliskuussa. Erityisesti kaivostoimialalla liiketoiminta kehittyi hyvin.

Robitin kannattavuus kehittyi myös suunnitelmien mukaisesti. EBITDA parani selvästi tammi-maaliskuussa ollen 1,6 miljoonaa euroa (0,4). Parannus oli 1,2 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden.

Saadut tilaukset laskivat 7,1 prosenttia vertailukauteen nähden johtuen ajoituskysymyksestä liittyen yksittäiseen merkittävään tilaukseen vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Sekä Top Hammer - että Down the Hole -liiketoiminta kasvoivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Markkina-alueista etenkin East-alueen kehitys jatkui erinomaisena kaivossegmentin hyvän kehityksen seurauksena. Hyvä kasvu jatkui myös EMEA-alueella, jossa kehitys oli vahvinta Pohjoismaissa rakennustoimialan hyvän markkinatilanteen johdosta. Robitin jakelun kehityshankkeet edistyivät hyvin uusien jakelijasopimusten myötä. Myös uuden Rbit-porakruunusarjan maailmanlaajuinen lanseeraus oli onnistunut.

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Kysyntää tukevat positiivinen metallien hinnan kehitys ja hyvällä tasolla oleva asiakkaiden työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla.

Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

