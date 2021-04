English Norwegian

Havila Shipping har inngått kontrakt med Equinor Energy for PSV fartøyet Havila Clipper

Kontrakten er for en fast periode på 70 dager med opsjon for 20 dager.

Oppstart er i direkte fortsettelse av nåværende kontrakt.

Kontakt:

Adm dir Njål Sævik +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12