Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogus

Tallinna Linn määras 22.04.2021 AS-i Tallinna Vesi nõukogusse uue liikme, kelleks on Andrei Korobeinik. Tema volitused ettevõtte nõukogus kehtivad 26.04.2021-25.04.2024.



Andrei Korobeinik vahetab välja Toivo Tootseni, kelle volitused nõukogu liikmena lõppesid 07.04.2021. Hr Tootsen on olnud nõukogu liige alates 07.04.2011. Ettevõte tänab Toivo Tootsenit tema märkimisväärse panuse eest nõukogu töösse.

Andrei Korobeinik on pikaajalise kogemusega IT-ettevõtja ja innovaator ning mitmete IT-ettevõtete omanik ja kaasasutaja, sh nt Rate Solutions OÜ, BrainPoker OÜ, OÜ Applaud, Cloud Factory OÜ. Ta on Riigikogu XIV koosseisu liige alates märtsist 2019, Pärnu Linnavolikogu liige alates 2013. aastast ning Pärnu Linnavolikogu esimees alates aastast 2020. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis informaatika erialal. Hr Korobeinik ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

