Doré Copper passe à l’OTCQX

TORONTO, 22 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») (TSXV : DCMC; OTCQX : DRCMF; FRA : DCM) est heureuse d’annoncer qu’elle s’est qualifiée pour être négociée à l’OTCQX® Best Market. Doré Copper Mining Corp. passe de l’OTCQB® Venture Market à l’OTCQX.



Doré Copper Mining Corp. est dès aujourd’hui négociable à l’OTCQX sous le symbole « DRCMF ». Les investisseurs américains trouveront l’information financière actuelle ainsi que les cotations de niveau 2 en temps réel de la Société au www.otcmarkets.com.

Le marché OTCQX s’adresse à des sociétés internationales et américaines établies ciblant les investisseurs. Pour être admises à l’OTCQX, les sociétés doivent respecter des normes financières élevées, suivre les meilleures pratiques en matière de gouvernance et se conformer aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Passer du marché OTCQB au marché OTCQX est une étape majeure pour les sociétés, qui leur permet de faire connaître leurs qualités et d’accroître leur visibilité auprès des investisseurs américains.

« Passer à l’OTCQX Best Market est une autre étape importante pour Doré Copper, qui nous offre un meilleur accès aux investisseurs américains et contribue à rehausser le profil de la Société, à mesure que nous faisons progresser vers le développement et la production nos principaux projets de cuivre-or au passé connu en territoire québécois », a déclaré Ernest Mast, président et chef de la direction de Doré Copper.

À propos d’OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite l’OTCQX® Best Market, l’OTCQB® Venture Market et le Pink® Open Market pour 11 000 titres américains et mondiaux. Par le biais des SNP OTC Link® et OTC Link ECN, nous sommes reliés à un vaste réseau de courtiers-négociants fournissant des liquidités et des services d’exécution. Nous permettons aux investisseurs des échanges faciles par le biais du courtier de leur choix et nous donnons le moyen aux sociétés d’améliorer la qualité de l’information disponible pour les investisseurs.

Pour en savoir davantage sur la manière dont nous créons des marchés mieux informés et plus efficients, veuillez consulter le site www.otcmarkets.com. Les SNP OTC Link et OTC Link ECN sont des systèmes de négociation parallèle inscrits à la SEC, gérés par la SARL OTC Link, membre de la FINRA et de la SIPC.

À propos de Doré Copper Corp.

Doré Copper Mining Corp. est une société d’exploration et de développement de cuivre-or située dans la région de Chibougamau au Québec (Canada). La Société se concentre sur la mise en œuvre de sa stratégie de développement d’exploitation en étoile, en faisant progresser ses principaux projets d’exploration à haute teneur en cuivre et en or et au passé connu vers un redémarrage des activités. Son objectif est d’atteindre une production annuelle de 60 Mlb d’équivalent de cuivre (ou 100 000 oz d’équivalent d’or).

La Société a consolidé un vaste portefeuille de propriétés dans les prolifiques camps miniers de Lac Doré-Chibougamau et de Joe Mann, qui ont produit 1,6 milliard de livres de cuivre et 4,4 millions d’onces d’or. Le portefeuille de propriétés comprend 13 anciennes mines, des gisements, des gîtes et des zones cibles de ressources dans un rayon de 60 kilomètres autour de son usine d’une capacité de 2 700 t/j (usine Copper Rand).

Doré Copper a démarré son programme de forage 2021 qui permettra d’actualiser l’estimation des ressources minérales au T2 2021 pour le gîte Corner Bay (Cu-Au) et l’ancienne mine Joe Mann (Au-Cu) et de réaliser une EEP au Q4 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société à www.dorecopper.com ou consulter les documents déposés par Doré Copper sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer avec nous :

Ernest Mast Laurie Gaborit Président et chef de la direction Vice-présidente, relations avec les investisseurs Téléphone : 416 792-2229 Téléphone : 416 219-2049 Courriel : emast@dorecopper.com Courriel : lgaborit@dorecopper.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.