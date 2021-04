La Corporation People étend considérablement son réseau national de conseillers et bonifie sa gamme de solutions pour les clients et les conseillers en faisant l’acquisition de Garanties sur mesure (BBD)

English French

WINNIPEG, Manitoba, 22 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (« la société »), fournisseur de premier plan au Canada de solutions axées sur la santé, le patrimoine et les ressources humaines, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait récemment conclu l’acquisition de Garanties sur mesure (« Benefits by Design Inc. » ou « BBD »).



Axé sur le segment des petites et moyennes entreprises du marché canadien, BBD est un fournisseur d’avantages sociaux de confiance pour plus de 4 500 entreprises canadiennes, et a donc une incidence positive sur la santé, le patrimoine et le bonheur de plus de 50 000 travailleurs canadiens. Offrant des solutions provenant des meilleurs fournisseurs partenaires, BBD, en tant que tiers administrateur, aide la communauté des conseillers à concevoir, à mettre en œuvre et à maintenir des solutions d’avantages sociaux pour leurs clients.

Les associés directeurs de BBD, Mike McClenahan, Ron Southward, Troy Southward et Scott Southward, ainsi que leurs équipes de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, et de Kingston et Mississauga, en Ontario, travaillent avec plus de 1 000 conseillers et leurs clients. L’approche fortement axée sur le client de BBD lui a valu une excellente réputation, et l’entreprise a eu une influence positive sur le secteur des avantages sociaux dans le cadre de forums tels que l’Association canadienne des tiers administrateurs (TPAAC), dont Mike est le président. Mike et Scott continueront de diriger les activités de BBD en tant que partie intégrante de La Corporation People, et son groupe de gestion et son équipe d’employés feront désormais partie de La Corporation People.

« La Corporation People et BBD sont deux organisations qui se sont engagées à améliorer la vie – et le bien-être physique, mental et financier – des travailleurs canadiens en offrant un large éventail de solutions par l’intermédiaire d’un vaste réseau d’équipes de services-conseils et de partenaires conseillers, a déclaré Laurie Goldberg, chef de la direction de La Corporation People. Par sa taille et sa capacité, BBD vient élargir considérablement le réseau de distribution de La Corporation People et bonifier notre offre de solutions destinées aux clients. Nous sommes ravis d’accueillir Mike, Scott et toute l’équipe de BBD au sein de La Corporation People. »

Mike McClenahan, associé directeur de BBD, a souligné : « Nous joindre à La Corporation People allait de soi pour notre entreprise. En unissant nos deux organisations, nous pouvons offrir à nos partenaires conseillers et à leurs clients le meilleur éventail de produits et de solutions sur le marché canadien – leur permettant ainsi de soutenir les entreprises canadiennes et leurs employés. » Scott Southward, associé directeur de BBD, a ajouté : « Nous sommes très heureux de nous joindre à une organisation qui partage les valeurs et l’orientation client que BBD a élaborées au prix de durs efforts au fil des ans, et nous comptons trouver de nouvelles façons de faire profiter les travailleurs canadiens de toutes les régions du pays de notre soutien et de nos solutions.

À propos de La Corporation People

Fournisseur national indépendant de premier plan, La Corporation People offre des solutions axées sur la santé, le patrimoine et les ressources humaines. Ayant plus de 1 350 employés talentueux répartis dans 40 bureaux au Canada, nous servons des organisations d’un océan à l’autre, grâce à des plateformes et des solutions numériques exclusives. Nos experts et nos spécialistes offrent de précieux conseils tout en sélectionnant parmi un large éventail les services novateurs les mieux adaptés aux besoins précis des clients. Quel que soit votre secteur d’activité ou la taille de votre organisation, le savoir-faire et l’expérience de La Corporation People seront profitables tant pour votre personnel que pour votre entreprise.

Pour obtenir des précisions, écrivez à www.lacorporationpeople.com.