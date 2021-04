Terranet ingår strategiskt samarbete och investerar tillsammans med Audi och flera andra betydande aktörer i holoride

Swedish English German

Flera av bilindustrins innovativa aktörer slår sig samman med Terranet i samgående med holoride



Terranet Holding AB (TERRNT:B) har idag ingått ett avtal tillsammans med ett investeringskonsortium bestående av A4nXT GmbH (”Audi”), Schell Attractions LLC (”Schell Games”) och två asiatiska aktörer där totalt 10,778 MEUR tillförs i holoride. Terranet investerar motsvarande 3,2 MEUR i holorides nyemission motsvarande 10,84% av det totala antalet aktier och röster.

holoride är ett högteknologiskt VR/AR bolag med Audi som huvudägare. Företaget har utvecklat ett virtual-reality (VR) koncept som gör att passagerarna i baksätet får en verklighetsnära spel- eller filmupplevelse under bilresan. Med deras VR-glasögon förflyttas du till en fantasivärld. Deras banbrytande augmented reality (AR) funktion anpassar dessutom det virtuella innehållet till både bilens position och dess rörelser. Teknologin är även applicerbar för ändamål utanför bilresa eller andra mobila sammanhang.

“holoride ser en stor potential i hur den bild- och positioneringsdata som Terranets VoxelFlow teknologi genererar och hur den kan användas till att förbättra holorides teknologi och upplevelse.” säger Pär-Olof Johannesson, Terranets vd.

holoride har under de senaste åren utvecklat sin unika teknologi i samarbete med stora delar av bilindustrin. Med början 2022 lanseras teknologin och görs tillgänglig för samtliga biltillverkare samt flertalet spelutvecklare.

Terranets primära fokus är utveckling av den patenterade tekniken VoxelFlow, en sensormjukvara som möjliggör objektidentifikation, primärt avsett för anti-kollision och ADAS (avancerat förarstöd). VoxelFlow möjliggör en realtidsupplösning av ett område runt bilen, där position, riktning och hastighet definieras i förhållandet till fordonet. De unika egenskaperna påvisas av teknikens snabbhet och precision, som kommer att användas till beslutsstöd och därmed knutna processer.

VoxelFlow har en stor potential att attrahera stora delar av fordonsindustrin och utmana befintlig radar- och lidarteknologi. Affären bidrar till att Terranet kan kapa ledtider i utvecklingen och lanseringscykler till marknaden utöver att utforska nya tillämpningsområden för teknologin med strategiska samarbeten.

”Samtidigt som ADAS är Terranets kärnverksamhet har vi efter noggranna analyser och studier sett hur den positionerings- och 3D-data som VoxelFlow genererar kan användas på olika sätt i bilen. Det gäller bland annat för navigationssystemet och i fallet med holoride bilens multimedia”, säger Terranets vd Pär-Olof Johannesson och fortsätter:

”Fördelen är att Terranet kan accelerera time-to-market med VoxelFlow. Det innebär också att det öppnas upp ett nytt affärssegment för VoxelFlow inom Infotainment. Synergierna med det strategiska samarbetet kommer att differentiera och öka kundnyttan och samtidigt påskynda lanseringen för både holoride och Terranet.”

”holoride tillhandahåller en teknik som överför bilens position, omgivning och färdriktning till VR, vilket för spelutvecklaren möjliggör att skapa nya världar som kan upplevas i realtid i bilen med alla sinnen. Eftersom synupplevelsen är synkroniserad med användarens faktiska perception är det en extremt liten risk för åksjuka. Latens och upplösning är systemkritiska egenskaper för en kvalitativ användarupplevelse, vilket gör VoxeFlow perfekt för holoride,” säger Nils Wollny, vd holoride.

"Med den kommande marknadsintroduktionen av holoride och vår ambition att integrera teknologin i våra bilar 2022 tar vi upplevelsen i bilen till nästa nivå och utnyttjar sättet att ytterligare glädja våra kunder." kommenterade Sven Schuwirth, Senior Vice President Digital Experience & Business på Audi. "Det passar perfekt i Audi-strategin att utöka vårt digitala ekosystem samt vår ambition att erbjuda våra kunder den bästa upplevelsen."

Samarbetet med holoride ger även Terranet en bredare tillgänglighet till stora delar av den globala bilindustrin. holoride lanserades vid Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas 2019 tillsammans med Audi och Disney Interactive Games. holoride har sitt säte i München med idag runt 20 utvecklare och leds av Nils Wollny, VD (och en av tre grundare tillsammans med Markus Kühne och Daniel Profinder, samtliga med bakgrund inom Audi). I mitten av mars 2021 tilldelades holoride ett antal utmärkelser vid den årliga mässan SXSW (South by Southwest). Förra veckan vann holoride även Austin German Computer Games Award för "Best Innovation and Technology".

Investeringskonsortiet består utöver Terranet och Audi av:

Schell Games

Good Enterprise Ltd

Multi-Dimensional Connectivity (MDC) Ltd ( även delägare i Aston Martin)

Som ett led i samarbetet mellan holoride och Terranet kommer Terranets vd Pär-Olof Johannesson ingå i holorides Advisory Board. Vidare kommer Terranet att verka för att Nils Wollny blir invald i bolagets styrelse. Valberedningens ordförande har meddelat att ett nytt förslag om styrelsens sammansättning kommer tas upp till beslut på en extrastämma.

###

För mer information om Terranet, vänligen kontakta:



Michaela Berglund

Tel: +46 7233 882 88

E-post: michaela.berglund@terranet.com

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl 14.00 CET.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, +46 8-503 015 50, ca@mangold.se

Sam Aurilia @FischTank PR

terranet@fischtankpr.com

Om Terranet

Terranet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AV-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Se mer information på www.terranet.se.

Om holoride

Den tyska startupen holoride skapar ett helt nytt medium för passagerare genom att ansluta XR-innehåll (Extended Reality) med datapunkter från fordonet i realtid. Dessa datapunkter inkluderar information om acceleration och styrning, trafikdata, samt resväg och tidpunkt. holorides teknik ger en ny definition till VR-innehåll, teknologin skapar en hisnande, uppslukande upplevelse som även kraftigt reducerar åksjuka. Bolaget grundades i slutet av 2018 i München, Tyskland av Nils Wollny, Marcus Kuehne, Daniel Profendiner tillsammans med Audi, som har en minoritetsandel i startupen. Bolaget har hyllats som "Best of CES" vid fyra tillfällen (Las Vegas, januari 2019), erkänd som en av de 100 bästa uppfinningarna av 2019 av TIME Magazine, och är en del av den globala innovationsplattformen "STARTUP AUTOBAHN i samarbete med Plug and Play." År 2021 vann holoride det prestigefyllda priset för sin pitch på SXSW och tilldelades även priset som Best in Show. För mer information, besök https://www.holoride.com.

Media Contacts

Kiley Ribordy

Public Relations Manager, Walker Sands

+1-312-267-0064

kiley.ribordy@walkersands.com

Rudolf Baumeister

Senior Marketing & Communications Manager, holoride

+49-174-169-6573

rudi@holoride.com

Om Audi

Audi-gruppen, med sina varumärken Audi, Ducati och Lamborghini, är en av de mest framgångsrika tillverkarna av bilar och motorcyklar i premiumsegmentet. De finns på mer än 100 marknader över hela världen och fordonen produceras på 19 platser i 12 länder. De helägda dotterbolagen till AUDI AG inkluderar Audi Sport GmbH (Neckarsulm, Tyskland), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italien) och Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologna / Italien). År 2020 levererade Audi-koncernen cirka 1.693 miljoner bilar av märket Audi, 7430 sportbilar av märket Lamborghini och 48 042 motorcyklar av märket Ducati. Under räkenskapsåret 2020 uppnådde AUDI AG en total intäkt på 50,0 miljarder euro och ett rörelseresultat före särskilda poster på 2,7 miljarder euro. För närvarande arbetar cirka 87 000 personer för företaget över hela världen, varav 60 000 i Tyskland.

Media kontakt

Stefan Grillneder

Spokesperson Product/ Technology

+49-841-89-41449

stefan.grillneder@audi.de

www.audi.com

Om Schell Games

Schell Games är det största full service utbildnings- och underhållningsspel företaget i USA. Företaget grundades 2002 av den prisbelönta spel designern och författaren Jesse Schell och har idag ett brett utbud av artister, ingenjörer, producenter och speldesigners. Schell Games skapar engagerande upplevelser för VR/AR, för flertalet tekniska plattformar. Förutom att skapa egna originalspel har företaget några av världens mest respekterade varumärken som kunder, inklusive The Walt Disney Company, Google, Facebook, Microsoft, Lego, Yale University, Universal Studios, Fred Rogers Productions, The Smithsonian Institute och utbildningsdepartement.

Kontakt

Kat De Shields-Moon

Public Relations Manager, Schell Games

kdeshields@schellgames.com



