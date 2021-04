Nikkiso Cryo Inc. Neues Werk erhöht die Produktion von Kryopumpen

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LAS VEGAS, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryo Inc. (NCI), Las Vegas, Nevada, Mitglied der Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group (Gruppe), ein Unternehmen der Nikkiso Co., Ltd (Japan), kündigt sein neues Werk an, das die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Produktion von Kryopumpen erhöht.



Das neue, größere Werk von NCI war aufgrund des anhaltenden Wachstums und der Nachfrage nach Kryopumpen-Produkten und -Dienstleistungen erforderlich, die sie für den weltweiten LNG-Markt bereitstellen (hauptsächlich für LNG-Export- und -Importterminals).

Der 15.000 Quadratmeter große Bürostandort befindet sich neben dem primären Teststandort für die Produktion, der eine Vielzahl bedeutender Verbesserungen der Betriebseffizienz, Sicherheit und Produktionskapazitäten beherbergt. Dazu gehört ein neues, ebenerdiges Fackelsystem, das erhöhte Effizienz und Produktionskapazitäten bietet. Auf dem Testgelände wurde ein elektrischer Brückenkran der Klasse 1, Gruppe 1 installiert. Dies senkt die Kosten und steigert die Produktivität, da mehrere Vorgänge gleichzeitig ausgeführt werden können. Außerdem erhöht der Kran die Sicherheit, da mehrere Pumpen für Tests gehoben und installiert werden können und er für Gefahrenbereiche zertifiziert ist.

„Dies ist ein spannender nächster Schritt für unser Unternehmen, der unseren Kunden bedeutende Vorteile bietet. NCI ist nun in der Lage, die Produktion zu erhöhen und Umschlagzeiten zu verkürzen“, so Daryl Lamy, President von Nikkiso Cryo Inc.

Diese Verbesserungen bieten auch Vorteile für Fernvorführungen für Kunden aus dem Werk. Dadurch erhalten Kunden auf der ganzen Welt erhebliche Vorteile und Zeiteinsparungen, insbesondere aufgrund von Reisebedenken durch COVID-19.

ÜBER NIKKISO CRYO

Nikkiso Cryo, Inc. ist ein führender Anbieter von kryogenen Tauchelektromotorpumpen, die in der Flüssiggasbranche verwendet werden. Die innovativen Konstruktionen von NCI haben zur ersten Anwendung von Hochdruckpumpen für den Einsatz zur Regasifizierung auf LNG-Trägern geführt. Es waren die ersten und einzigen Kryopumpen, die auf einem LNG-GBS installiert wurden. Es handelt sich dabei um kompakte Hochleistungspumpen für die weltweit größten im Bau befindlichen FPSOs sowie um kompakte Pumpen mit höherer Drehzahl für eine Vielzahl von LNG-, LPG- und anderen Anwendungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoceig.com .