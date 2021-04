La nouvelle installation de Nikkiso Cryo Inc. augmente la production de pompes cryogéniques

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LAS VEGAS, 22 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryo Inc. (NCI), basée à Las Vegas, dans le Nevada, membre du groupe Nikkiso Clean Energy and Industrial Gas Group (le Groupe), qui fait partie de Nikkiso Co., Ltd (Japon), annonce sa nouvelle installation qui augmente l'efficacité et la capacité de sa production de pompes cryogéniques.



Plus grande, la nouvelle installation de NCI était nécessaire en raison de la croissance et de la demande continues pour les produits et services de pompes cryogéniques qu'ils fournissent au marché mondial du GNL (principalement pour les terminaux d'importation et d'exportation de GNL).

L'installation de bureaux de près de 1 400 mètres carrés est adjacente à son site principal de test de production, qui comprend plusieurs améliorations significatives de l'efficacité opérationnelle, de la sécurité et des capacités de production accrues. Parmi elles figure un nouveau système de torchage au sol qui offre une plus grande efficacité et une plus grande capacité de fabrication. Un pont roulant électrique de classe 1 et division 1 a été installé sur le terrain d'essai. Cela réduit les coûts, augmente la productivité en permettant à plusieurs opérations de se produire simultanément, améliore la sécurité en permettant le levage et l'installation de plusieurs pompes pour les tests et est certifié pour les zones classées comme dangereuses.

« Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante pour notre société et d'un avantage considérable pour nos clients. NCI sera désormais en mesure d'augmenter la production et de réduire le temps d'exécution », a déclaré Daryl Lamy, président de Nikkiso Cryo Inc.

Ces améliorations offrent également des avantages pour les clients souhaitant réaliser des tests témoins sur notre site à distance. Cette capacité offre une valeur significative et des gains de temps considérables pour les clients internationaux, un point particulièrement bénéfique au vu des restrictions de voyages face à la COVID-19.

À PROPOS DE NIKKISO CRYO

Nikkiso Cryo, Inc. est un fournisseur de premier plan de pompes cryogéniques immergées à moteur électrique utilisées dans l'industrie du gaz liquéfié. Les conceptions innovantes de NCI ont donné lieu à la première application de pompes à haute pression pour une utilisation sur les méthaniers de regazéification, aux premières et seules pompes cryogéniques installées sur une plateforme gravitaire de GNL, aux pompes compactes à haut débit pour la plus grande unité flottante de production, de stockage et de déchargement au monde en construction, ainsi qu'aux pompes compactes à vitesse plus élevée utilisées dans une variété d'applications associées au GNL, au GPL et d'autres.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.nikkisoceig.com .

