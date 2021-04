Fasilitas Baru Nikkiso Cryo Inc. Tingkatkan Produksi Pompa Kriogenik

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LAS VEGAS, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryo Inc. (NCI), Las Vegas NV, anggota dari Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group (Grup), bagian dari Nikkiso Co., Ltd (Jepang) mengumumkan fasilitas barunya yang mampu meningkatkan efisiensi dan kemampuan produksi pompa kriogenik mereka.



Fasilitas NCI yang baru dan lebih besar diperlukan karena semakin berkembang dan meningkatnya permintaan akan produk pompa kriogenik serta layanan yang mereka sediakan untuk pasar LNG global (terutama untuk terminal ekspor dan impor LNG).

Fasilitas kantor seluas 15.000 meter persegi ini bersebelahan dengan lokasi pengujian produksi utama mereka, dan terdapat beberapa peningkatan yang signifikan dalam hal efisiensi operasional, keselamatan, dan kemampuan produksi. Salah satu peningkatannya adalah sistem suar baru di atas permukaan yang menawarkan efisiensi dan kapasitas manufaktur yang lebih besar. Overhead crane elektrik Kelas 1 Divisi 1 telah dipasang pada test pad. Hal ini mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan beberapa operasi dilakukan secara bersamaan, meningkatkan keselamatan dengan memungkinkan pengangkatan dan pemasangan beberapa pompa untuk pengujian dan disertifikasi untuk area yang dianggap berbahaya.

“Ini merupakan lompatan yang menarik bagi perusahaan kami dan menjadi keuntungan yang signifikan bagi pelanggan. Kini NCI dapat meningkatkan produksi dan mengurangi waktu penyelesaian proses”, ungkap Daryl Lamy, Presiden Nikkiso Cryo Inc.

Peningkatan ini juga memberikan keuntungan untuk pengujian pengawasan lokasi jarak jauh pelanggan di fasilitas. Fitur ini menawarkan nilai penghematan nilai dan waktu yang signifikan bagi pelanggan global, terutama menguntungkan dalam kaitannya dengan perjalanan selama pandemi COVID-19.

TENTANG NIKKISO CRYO

Nikkiso Cryo, Inc. adalah pemasok pompa kriogenik dengan motor elektrik di bawah air yang digunakan dalam industri gas cair. Desain inovatif NCI telah dihasilkan dalam penerapan pertama pompa bertekanan tinggi untuk digunakan pada carrier LNG regasifikasi, pompa kriogenik pertama dan satu-satunya yang dipasang di LNG GBS, pompa aliran tinggi yang ringkas untuk FPSO terbesar di dunia dalam konstruksi, serta pompa ringkas dengan kecepatan lebih tinggi yang digunakan untuk berbagai jenis LNG, LPG, dan aplikasi lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nikkisoceig.com .