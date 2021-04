Nikkiso Cryo Inc., 신규 설비 통해 극저온 펌프 생산 능력 향상

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 라스베이거스, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 소속 기업인 Nikkiso Cryo Inc. (NCI), Las Vegas NV는 극저온 펌프 생산 효율과 능력을 향상시키는 신규 설비를 발표했다.



NCI의 새로운 대형 설비는 지속적인 사업 성장, 그리고 글로벌 LNG 시장(주로 LNG 수출 및 수입 터미널)에 공급하는 극저온 펌프 제품 및 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 필요했다.

1만 5,000평방피트 규모 사무용 시설은 운영 효율성과 안전성이 향상되었으며 생산 능력이 확대된 주요 생산 테스트 현장 인근에 자리잡고 있다. 이 중에는 효율성과 제조 능력이 향상된 신규 지상 플레어 시스템도 포함되어 있다. 테스트 패드에는 Class 1 Division 1 전기 오버헤드 크레인이 설치되어 있는데, 다양한 작업을 동시에 진행할 수 있어 비용을 절감하고 생산성이 향상되었다. 또한 테스트용 멀티 펌프 리프팅 및 설치가 가능해 안전성이 강화되었으며 유해 지역용으로 인증을 받았다.

Nikkiso Cryo Inc. 사장인 Daryl Lamy는 “신규 설비 설치는 우리 회사 발전을 위한 단계이자 고객사에 큰 혜택을 제공할 것이다. NCI는 앞으로 생산량을 늘리고 공정시간을 단축할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이번에 신규 설비가 설치되면서 원격 테스트를 실시할 수 있는 것도 고객사에 혜택으로 돌아갈 것이다. 이를 통해 코로나19로 인한 방문 제약에 직면한 글로벌 고객사들은 시간을 절약할 수 있게 된다.

NIKKISO CRYO 개요

Nikkiso Cryo, Inc.는 액화천연가스 업계에서 사용되는 극저온 수중 전기 모터 펌프 공급사다. NCI는 혁신적인 설계를 통해 lng 운반선 재기화에 처음으로 사용된 고압 펌프, LNG GBS에 처음이자 유일하게 설치된 극저온 펌프, 현재 건조 중인 세계 최대 FPSO에 사용될 컴팩트형 고유량 펌프, 다양한 LNG, LPG 및 기타 애플리케이션에 사용되는 컴팩트형 고속펌프를 만들었다.

자세한 정보는 www.nikkisoceig.com 에서 확인할 수 있다.

MEDIA CONTACT:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com