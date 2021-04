Kemudahan Baharu Nikkiso Cryo Inc. Meningkatkan Pengeluaran Pam Kriogenik

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LAS VEGAS, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryo Inc. (NCI), Las Vegas NV, ahli Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group (Kumpulan), sebahagian daripada Nikkiso Co., Ltd (Japan) mengumumkan kemudahan baharu mereka yang meningkatkan kecekapan dan keupayaan pengeluaran pam kriogenik mereka.



Kemudahan NCI baharu yang lebih besar adalah perlu disebabkan pertumbuhan berterusan dan permintaan untuk produk dan perkhidmatan pam kriogenik yang mereka bekalkan kepada pasaran LNG global (terutamanya untuk terminal eksport dan import LNG).

Kemudahan pejabat yang berukuran 15,000 kaki persegi adalah bersebelahan dengan tapak ujian pengeluaran utama mereka yang merangkumi beberapa peningkatan ketara terhadap kecekapan operasi, keselamatan dan peningkatan keupayaan pengeluaran. Antara peningkatan tersebut ialah sistem suar baharu yang menawarkan kecekapan yang lebih baik dan kapasiti pengeluaran. Kren gantung elektrik Kelas 1 Bahagian 1 telah dipasang pada pad ujian. Ini mengurangkan kos, meningkatkan produktiviti dengan membenarkan berbilang operasi berlaku serentak, meningkatkan keselamatan dengan membenarkan pengangkatan dan pemasangan berbilang pam untuk pengujian dan disahkan untuk kawasan yang mempunyai kadar berbahaya.

“Ini ialah langkah seterusnya yang menarik untuk syarikat kami dan manfaat yang ketara untuk pelanggan kami. NCI kini dapat meningkatkan produksi dan mengurangkan masa pusing balik,” menurut Daryl Lamy, Presiden Nikkiso Cryo Inc.

Peningkatan ini juga memberikan manfaat untuk ujian saksi tapak dari jauh pelanggan di kemudahan ini. Ciri ini menawarkan nilai yang ketara dan penjimatan masa untuk pelanggan global, amat bermanfaat disebabkan kebimbangan perjalanan COVID-19.

PERIHAL NIKKISO CRYO

Nikkiso Cryo, Inc. ialah pembekal utama pam motor elektrik rendam kriogenik yang digunakan di dalam industri gas cair. Reka bentuk inovatif NCI telah menghasilkan penggunaan pertama pam bertekanan tinggi untuk digunakan pada pembawa LNG regasifikasi, pam kriogenik pertama dan satu-satunya yang dipasang pada GBS LNG, pam aliran tinggi padat untuk FPSO dalam pembinaan terbesar dunia, serta padat, pam berkelajuan lebih tinggi yang digunakan untuk pelbagai LNG, LPG dan penggunaan lain.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati www.nikkisoceig.com .