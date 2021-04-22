Nikkiso Cryo Inc.新工厂提升深冷泵产能

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美国拉斯维加斯, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryo Inc.（下称“NCI”），一家位于美国内华达州拉斯维加斯的、隶属于Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下的、Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group（下称“集团”）的成员宣布，其新工厂将提高深冷泵的生产效率和产能。

NCI为全球液化天然气（LNG）市场提供深冷泵产品和服务（主要用于LNG出口和进口终点站），现在因产品的持续需求增长而需要更大的新工厂。



15000平方英尺的办公楼毗邻其主要生产试验场，该试验场进行了几项能显著提高运营效率、安全和产能的重大改进。其中一项是新的地水准面喷灯系统，可提供更高的效率和制造产能。测试台上装有一台1类1级电动桥式吊机。这可通过同时进行多项操作来降低成本和提高生产率，通过多泵吊升和测试安装来提高安全性，并通过危险级区域认证。

“对我们公司来说，接下来的这一步令人兴奋，对于我们客户也是重大利好。NCI现在能够增加产能并减少周转时间，”Nikkiso Cryo Inc.总裁Daryl Lamy表示。

这些改进也为客户在工厂进行远程现场见证测试提供了便利。此功能可为全球客户节省大量资金和时间，尤其是对新冠疫情期间旅行的担忧。

关于NIKKKIO CRYO

Nikkiso Cryo Inc.是液化气行业专用深冷浸入式电动泵的领先供应商。NCI的创新设计创造出再气化LNG载体高压泵的首个应用、安装在LNG GBS上的首个也是唯一的深冷泵、正在建设中的世界最大的FPSO的紧凑型高流量泵、以及用于各种LNG、LPG和其他应用的紧凑型更高速度泵。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoceig.com 。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com



