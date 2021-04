Nikkiso Cryo Inc. 新設施增加了低溫泵的產量

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

拉斯維加斯, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 內華達州拉斯維加斯的 Nikkiso Cryo Inc. (NCI) 是 Nikkiso Co., Ltd(日本)旗下 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group(集團)的成員,宣佈其新設施將提高低溫泵的生產效率和能力。



由於不斷增長及為全球液化天然氣市場(主要是液化天然氣進出口碼頭)提供的低溫泵產品及服務需求,NCI 的全新、更大的設施更是不可或缺。

佔地 15,000 平方呎的辦公設施毗鄰其主要生產測試站點,其中包括對營運效率、安全及增強生產能力的多項重大改進。其中包括一個新的地面廢氣處理系統,可提供更高的效率及製造能力。在測試台上安裝了 1 類 1 級區電動高架起重機。這樣可以降低成本,允許同時進行多個操作來提高生產力,使用多泵提升和安裝進行測試來提高安全性,並通過了危險等級認證。

Nikkiso Cryo Inc. 總裁 Daryl Lamy 表示:「這對公司來說是令人振奮的下一步,對我們的客戶來說更可帶來重大益處。NCI 現在將能夠提高產量並減少周轉時間。」

這些增強功能還為客戶遙距見證測試現場提供好處。此功能為全球客戶帶來可觀的價值和大大節省時間,尤其因為 2019 冠狀病毒病影響出行而大派用場。

關於 NIKKISO CRYO

Nikkiso Cryo, Inc. 是液化氣體行業使用的低溫水下式電動泵的領先供應商。NCI 的創新設計讓高壓泵首次在再氣化液化天然氣體船上使用,是首個也是唯一一個安裝在液化天然氣重力結構上的低溫泵,該小巧型高流量泵適用於正在建造中的世界最大的浮式儲卸油裝置,以及用於各種液化天然氣、液化石油氣和其他應用的小巧高速泵。

如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.nikkisoceig.com 。

傳媒聯絡:

Anna Quigley

電話:+1.951.383.3314

電郵: aquigley@cryoind.com